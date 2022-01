La representación de ‘Encanto’ sobre los niños latinos

La película de Disney ‘Encanto’ no solo se ha posicionado como una de las más vistas en el mundo, con una lista musical #1 en spotify sino que también ha creado un sentimiento de representación en los niños de color.

El más reciente caso es el de la pequeña Manu, a la que se le ve muy feliz en un video mientras señala el personaje de Mirabel a su madre Hannary. Manu, como muchas otras niñas y niños han encontrado en esta película una forma de representación a sus rasgos físicos y culturales.

ABC recopiló algunos testimonios de terapeutas que defienden y promueven ‘Encanto’ por ser eje central durante los últimos meses en la representación latina.

Kadesha Adelakun, una de las terapeutas entrevistadas por ABC, siempre estuvo segura de la grandeza de Encanto. “Hay tantas capas, tantas dinámicas. Creo que va a tener un gran impacto en la sociedad. La gente está viendo esta película y se están dando cuenta de que se están viendo a sí mismos en ella.”

Por su parte, Mara Sammartino, terapeuta en Fairfield, California, dijo que las personas migrantes, en especial los hijos nacidos en Estados Unidos, desarrollan problemas de identidad y se les exige más de lo que pueden soportar, incluso sintiendo al final que no pueden entregar lo que se espera de ellos.

“Nuestros padres vienen aquí huyendo de la guerra, la pobreza, la violencia. Vienen aquí, establecen una vida, y luego nacemos en esta dualidad, y no se nos ve en uno, y no se nos ve en el otro. Creo que por eso resuena el personaje de Mirabel. Ella es parte de esa dualidad. Ella es la única que está en contacto con la comunidad. Ella es la única que está saliendo de casa, hablando con la gente. Luego regresa a casa y la ponen en su lugar y le dicen: 'En realidad no tienes nada para contribuir'”, dijo Sammartino.

El pequeño doble de Antonio

Otro conocido caso de un niño que se ha sentido identificado por el personaje de ‘Encanto’ es el de Kenzo Brooks, quien vive con sus padres en Nueva York y cuando vio la película por primera vez comenzó a aplaudir al ver a Antonio, el pequeño que va a descubrir su don en la historia.

"De verdad creo que él pensó que se estaba viendo a sí mismo", afirmó su madre, Kaheisha, a ABC. "Solo se quedaba viendo la pantalla y nos regresaba a mirar a nosotros sonriendo".

Su padre dijo que el niño "pudo ver a alguien que se parece a él; algo que, cuando yo crecí, no sucedía con frecuencia. Creo que es increíble que tantos otros niños negros y de piel morena puedan tener la misma experiencia ahora".