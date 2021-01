La foto del Tío Bernie que se convirtió en meme y la sudadera que recaudó 1,8 millones de dólares

El día de la investidura tuvo un giro inesperado al cambiar el foco del protagonismo del presidente Joe Biden hacia el Senador de Vermont Bernie Sanders. En las últimas semanas todos hemos visto millones de memes por la foto del Senador sentado en el capitolio usando unos guantes muy abrigados.

Pues el equipo del senador tomó esto como una oportunidad para vender sudaderas con esta foto y recaudar fondos para donar a organizaciones sociales.

La sudadera negra cuesta 45 dólares y se viene agotando desde que salió a la venta.

"Jane y yo estamos asombrados por toda la creatividad mostrada por tanta gente durante la última semana, y nos alegramos de poder utilizar mi fama en Internet para ayudar a los vermonenses que lo necesitan", dijo Sanders en un comunicado. Las ventas han recaudado 1,8 millones de dólares que el senador destinará para fines benéficos en el estado de Vermont.

Pero dentro de esta vorágine de memes, el tío Bernie y su iniciativa han inspirado a otras organizaciones y personas a recaudar dinero para proyectos que necesitan apoyo económico.

La empresa Burton Snowboards, fabricantes del abrigo que llevaba Sanders el día de la toma de posesión, se sumó donando 50 chaquetas al Departamento de Niños y Familias de Burlington en nombre del senador.

Getty Images es una de las organizaciones que donará las ganancias que provienen de la licencia de las fotos a Meals on Wheels América, según el comunicado de prensa.

Por otro lado, inspirada por las donaciones de Sanders, Tobey (Perales) King, una mujer de origen latino, creó un muñeco de ganchillo hecho a mano a partir de la foto que se hizo viral y lo subastó en eBay, recaudando más de 40.000 dólares que también destinará para Meals on Wheels.

"Estaba hablando con otra amiga artesana que me dijo que Bernie acababa de vender unas sudaderas con capucha y había donado todo lo recaudado a Meals on Wheels Vermont, y supe que eso era lo que quería hacer con el muñeco que había hecho", dijo Tobey, propietaria de Tobey Time Crochet.

"Con la atención que estaba recibiendo tenía la esperanza de que Meals on Wheels recibiera una buena donación".

Un portavoz de eBay contó a CNN en un comunicado que "inspirados" por la decisión de King de donar lo recaudado, la compañía se comprometía a igualar la puja ganadora para "ayudar a apoyar a aún más personas necesitadas."

La popularidad de Bernie y de su meme beneficiarán no solo a Meals on Wheels, sino a muchas otras organizaciones sociales del estado de Vermont como Vermont Community Action Agencies, Feeding Chittenden, Vermont Parent Child Network, The Chill Foundation o Senior Centers en Vermont. Y lo se ha hecho a través de las Area Agencies y Bistate Primary Care para mejorar la atención dental en Vermont.

Gracias, Tío Bernie... Ojalá más memes tuvieran el mismo resultado, incluyendo los del Tío Sam.