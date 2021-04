La artista Kany García se pronuncia contra las terapias de conversión en Puerto Rico

En Puerto Rico aún existen las “terapias de conversión”, una práctica que tiene como objetivo evitar o cambiar la identidad de género de los jóvenes que se encuentran al margen del tradicional binario de género, hombre y mujer. La artista Kany García se ha posicionado contra esta práctica afirmando que “las personas son quienes son y aman a quienes quieran amar”. El día de hoy, en la isla se debate el Proyecto del Senado 184, que busca prohibir estas prácticas.

García hizo un llamado a las senadoras y senadores del país para que se posicionen y voten a favor del Proyecto del Senado 184.

“Puerto Rico merece que toda niña y todo niño, toda joven y todo joven puedan ser quienes quieran ser y amar a quienes quieran amar”, afirmó la artista, haciendo un llamado por proteger a los niños y jóvenes del maltrato infantil que esta práctica supone. En su pronunciamiento recordó a los y las senadoras que el proyecto, tal y como está redactado, no necesita ninguna enmienda, por lo que reclamó el voto a favor del mismo.

“Esta medida no tiene nada que ver con la religión y todo que ver con la protección de la niñez y la juventud puertorriqueña. Yo soy ejemplo de cómo ser fiel a quien una es. Soy una mujer que ama profundamente a su pareja y que es amada por su familia y por nuestro pueblo. No hay nada que cambiar. No hay nada que reparar. No hay nada que curar. Hay que darle la misma oportunidad que yo he tenido, de ser quien soy, a toda nuestra niñez y juventud”, aseguró García.

A pesar de que este miércoles las senadoras del Partido Popular Democrático, Gretchen Hau, Elizabeth Rosa Vélez y Migdalia González, presentaron varias enmiendas al Proyecto del Senado 184, el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi, ha asegurado su oposición y que no dudará en convertir en ley con su firma cualquier proyecto que le llegue desde el Legislativo.