‘I am the queen’, el retrato de las muxe que llegó al Center Stage Family

La representación de las diversidades en diferentes ámbitos es una pieza clave para la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa con las diferencias.

El fotógrafo Oaxaqueño Nelson Morales se dedica a retratar a la comunidad muxe con la finalidad de mostrar esta realidad al mundo a través sus exposiciones y de las redes sociales, lo que finalmente se traduce en una lucha contra la discriminación, la homofobia y los crímenes de odio.

En la región de Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca encontramos a las Muxes, o el tercer género dentro del espectro de la diversidad sexual, especifícamente el término define a un hombre (biológicamente) que asume roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y/o personal.

"Yo tenía como una negación hacia mí, hacia mi identidad sexual, hacia mi cultura, hacia mi origen étnico, hacia mi color de piel. Yo veía la televisión y quería verme como esas personas que veía en la televisión, y siempre quería ser artista. No sabía exactamente qué quería ser fotógrafo, pero yo quería ser artista. Entonces me mudé a la Ciudad de México y a veces como que sentía el rechazo. No sé si es rechazo, pero no me contrataban cuando aún no me dedicaba a la fotografía. Luego lo reflexioné, y empecé como a aceptarme", menciona Nelson en una entrevista.

Nelson cuenta que regresar a sus orígenes, encontrarse con las muxes, retratarlas y compartir con ellas en espacios que él mismo se había negado, fue un reencuentro consigo mismo "(...) Yo tenía como esa duda de no porque se me va a pegar, se me van a pegar los ademanes de las muxes, pero fue así como poco a poco empecé a tomar fotos", explica.

El trabajo fotográfico de Nelson explora su identidad cultural, sexual y personal, la de las muxes y de la comunidad LGBTQ+ en general.

En ‘I am the queen’, Nelson pone en contexto los reinados de las muxes, mostrándonos objetos personales, la intimidad de sus hogares, sus santos y sus conjuros, sus colores y sus coronas. En imágenes, el mundo muxe y sus anhelos.