El video de un niño de 10 años abandonado en la frontera con México se vuelve viral

Una desgarradora escena está circulando en las redes sociales. Un agente de la patrulla fronteriza localizó y grabó a un niño de diez años caminando solo en la frontera entre México y Estados Unidos. En el vídeo observa como el niño se acerca a unos agentes de policía y les pide ayuda mientras llora desconsoladamente, “yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”, dice el pequeño entre sollozos. Una imagen que grafica el drama y la crisis de la inmigración.

El menor de edad se encontraba viajando con 80 personas cuando, después de cuatro horas de camino, fue abandonado. Al ser interrogado por los agentes de la patrulla el menor respondió, “yo vengo, porque si no, ¿a dónde me voy a ir?, tal vez me pueden robar, secuestrar o algo y tengo miedo”.



Actualmente, abandonar a menores en la frontera se está convirtiendo en una práctica cada vez es más habitual y se especula que esto se debe a la negativa del gobierno Biden de deportar a los menores que llegan solos.