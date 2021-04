El gobernador de Nebraska rechaza el pedido Biden de alojar niños inmigrantes

Este martes el gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, rechazó la solicitud del presidente Joe Biden de alojar niños migrantes en medio de la más grande crisis de frontera que sufre Estados Unidos. “Reservamos nuestros recursos para servir a nuestros niños”, sentenció el gobernador, dando la espalda a cientos de menores en situación de riesgo en la frontera.

Ricketts confirmó estar en “desacuerdo” con la posición de la administración de Biden de permitir que menores migrantes que ingresaron al país sin la compañía de adultos puedan reencontrarse con sus padres o familiares sin pasar antes por el proceso de pedir asilo o sin que lo decida una corte de inmigración. Aseguró además que a Nebraska no le compete “resolver la crisis de inmigración creada por el presidente Biden” al dejar que “miles de menores no acompañados” ingresen a al país.



En anteriores declaraciones, el gobernador republicano ha indicado que los trabajadores migrantes en Nebraska esperarán al final de la línea para ser vacunados contra la Covid-19 después de los ciudadanos, y quien antes respaldó restricciones al alquiler de viviendas para personas con situación migratoria irregular. Yo no quiero que nuestros niños sufran como resultado de las malas políticas públicas del presidente Biden”, afirmó Ricketts agregando que una mejor alternativa sería reunir a los niños y a sus padres “en sus países de origen”.

Ricketts sigue los pasos a los mandatarios en Iowa y de Carolina del Sur, quienes también han rechazado el pedido del presidente, indicando que los recursos disponibles se usarán sólo para los menores locales. De acuerdo con un reportaje del The New York Times, ahora mismo hay 20 mil menores extranjeros bajo custodia de las autoridades federales de inmigración, y se espera que otros 15 mil lleguen en los próximos dos meses como consecuencia del impacto de la pandemia e incluso de los huracanes en México y otras zonas de América Central.