Brasil es el país con más asesinatos a personas trans durante el 2020 

En Brasil los asesinatos a personas trans aumentaron un 41% durante el 2020. El último informe publicado por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), el Mapa de los Asesinatos de Travestis y Transexuales en Brasil, muestra que el gigante de latinoamérica encabeza así la lista de países con más asesinatos a personas trans, con casi más del triple de crímenes de este tipo registrado en México, que se coloca como la segunda nación en el ránking mundial, según los datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas

El informe muestra que 175 mujeres trans fueron asesinadas el año pasado y revela además que el 68% de estas víctimas eran afrodescendientes. Por primera vez, el dossier no registró ningún caso de asesinatos de hombres trans. La secretaria de articulación política de ANTRA, Bruna Benavides, una de las autoras del dossier, afirma que la violencia contra la población trans está muy vinculada a la falta de derechos básicos como educación y salud, así como la exclusión familiar y ausencia completa de políticas públicas.

Las diferentes formas de violencia y el abandono estructural del Estado que imposibilitaron a las mujeres trans a realizar el aislamiento social durante la proliferación del coronavirus, dejándolas más expuestas la contaminación y a la violencia durante la mayor crisis sanitaria de la historia. “Son varios asesinatos: el simbólico, cuando no se respeta la identidad ni el nombre social de las personas trans, cuando no se las contrata o no transitan en los ambientes sociales, y por fin, el asesinato para aniquilar la existencia”, señaló Benavides, recordando que los discursos de odio no matan, pero sí direccionan la violencia hacia un colectivo en particular.

Si bien la población trans vive en situación de vulnerabilidad, durante la pandemia se vieron obligadas a continuar en la calle y prostituirse. Estando mucho más expuestas a al virus y a la violencia, ya que había menos vigilancia policial. ANTRA identificó que 72% de los asesinatos fueron justamente de travestis y mujeres transexuales prostitutas. Según la organización señala, 90% de esta población está la prostitución, mientras solamente 6% está en el mercado formal y 4% en la informalidad

De acuerdo con la organización Transgender Europe, en 2020 Brasil también fue el primer o país que más asesinan personas trans en todo el mundo por el 13º año consecutivo.