Black History Month: El Museo de Boca Raton educa sobre el racismo en Florida en sus visitas virtuales

Disponibles para conmemorar y ahondar en el Black History Month, tres tours digitales en la plataforma de webinar de Boca Raton Museum of Art (Florida) con las que criticar y educar sobre el pasado racista del estado.

La iniciativa también pretende actualizarse respecto a los nuevos patrones de consumo culturales y contrarrestar la disminución de actos culturales generados por la pandemia. Todo ello en colaboración con Art Bridges Foundation y PNC Grow Up Great.

La exposición (digital y presencial) sobre el racismo en Florida estará disponible hasta el 4 de marzo.

Para ella contaron con la Dr. Tameka Hobbs, fundadora del FMU Social Justice Institute, quien realza la historia del activista Harry T. Morre contra el Ku Klux Klan hasta que fue asesinado.

Bajo el título de Strange Fruit in Florida parafraseando la canción de Billie Holiday, Tameka ahonda en ese triste pasado acompañado de duras imágenes para que no se olvide ni se vuelva a repetir.

La segunda exposición disponible es My 13 Presidents de Benjamin Patterson, el único afroamericano miembro del Fluxus Art Movement.

Fluxus es el equivalente americano al movimiento Dadá, una evolución situacionista del arte que como ya pasara en el equipo de Guy Debord, demostró ser una vanguardia sumamente blanca.

De ahí el interés no solo en recuperar la historia y trayectoria de Patterson, también especialmente las particularidades de su obra artística que se entremezcla con sus habilidades como músico.

Benjamin emigró a Europa para poder tocar en orquestas que permitieran a gente racializada y retornó como artista consagrado todavía preocupado por la lucha por los derechos civiles.

Su repaso astrológico por todos los presidentes hasta llegar a Obama resulta en una interesante propuesta sociológica que nos recuerda alguna de las inflexiones de la política de los Estados Unidos tanto como el origen de algunas de sus personalidades.

El tercer webinar disponible ilustra la noticia con algunas de las piezas de la fotógrafa jamaicana Renee Cox. La exhibición The Signing re-imagina una Constitución en la que los Padres Fundadores son hombres y mujeres de color.

Los retratos de Cox han dado ya antes la vuelta al mundo no solo por sus habilidades técnicas con la luz, también por su papel como activista, de modo que su propuesta es la de retratar afroamericanos recreando la famosa pintura Scene at the Signing of the Constitution of the United States.