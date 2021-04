Benicio Del Toro y Zoe Saldana hacen campaña por la vacuna COVID-19 en la comunidad latina

La desinformación y los miedos alrededor de la vacuna contra la Covid-19 parece crecer cada día en internet y las redes sociales. El riesgo de no vacunarse se hace cada día más común dentro de la comunidad latina en los Estados Unidos. Ante este reto, los actores Benicio Del Toro y Zoe Saldana han generado una campaña informativa y que desmiente los mitos que se han generado alrededor de la vacuna.

La cercana experiencia de Del Toro con el virus el último año lo incentivó a informarse acerca del proceso de los encargados en primera línea y sobre la situación sanitaria. Del Toro perdió a su tío a causa del COVID-19 el año pasado, y su hermano es director médico de un hospital de Nueva York, quien también contrajo el virus mientras estaba luchando contra la pandemia. En diciembre del año pasado cuando las noticias sobre la vacuna empezaron a sonar fuerte, el actor entendió que esta sería la herramienta para combatir la crisis sanitaria.

La preocupación del actor repuntó al conocer las bajas tasas de vacunación en las comunidades latinas. "Cuando le pregunté (a mi hermano) por qué, me dijo que una de las razones era la falta de información veraz y la falta de divulgación", afirmó Del Toro.

Esta noticia lo motivó a generar una campaña bilingüe para combatir el siguiente problema: la desinformación. La actriz Zoe Saldana se unió rápidamente al proyecto para animar a más latinos a vacunarse.

Una encuesta reciente de Voto Latino confirmó que el 24% de los latinos manifestó que no se vacunará, mientras que un 23% adicional dijo que no estaba seguro hacerlo. La desproporción con la que los latinos y otras comunidades de color contrajeron el virus, sufrieron complicaciones y murieron a causa de la COVID-19 en el último año ha llevado a los funcionarios de salud pública a presionar por una distribución equitativa de las vacunas.

Junto a SOMOS Community Care, los actores han creado un video en campaña para contrarrestar las teorías conspirativas y mitos sobre la vacuna. Algunas de las preguntas que los actores buscan resolver para la comunidad latina son: "¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna?" "¿Puedo recibir la vacuna si soy indocumentado?" y "¿Cambiará la vacuna mi ADN?".

Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, la desbordante forma en que la COVID-19 ha matado a la comunidad latina desde el inicio de la pandemia, a pesar de las edades y con un ritmo casi tres veces superior al de la población blanca del país, ha provocado una reducción de la esperanza de vida general de los latinos, tres veces superior a la de las personas blancas.

Los vídeos realizados se distribuirán a través del grupo Momento y las redes de atención comunitaria SOMOS, que prestan servicios sanitarios en Nueva York. "Nuestra intención no es decirle a la gente lo que tiene que hacer. Sólo queremos dar a conocer la información sobre las vacunas y luego dejar que la gente tome sus propias decisiones," concluyen.