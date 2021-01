Straight Outta Dallas: “Hay mucha gente que se parece a nosotros pero no tiene a nadie a quien imitar”

La escena musical en Dallas tiene importantes bandas latinas en la cartelera y ciertamente el panorama del rap en Texas tiene muchos nombres propios con largas sombras. A rebufo de los dos movimientos se encuentra CHROMA, una banda de hip hop profundamente latina y estadounidense, capaz de lidiar con las ambivalencias de las dos tendencias y sonar original, que luzca que las historias tengan una carrera detrás y no sean solo pura competición o freestyle.

Con canciones tan bilingües como ellos mismos han construido una crew de hip hop que sigue patrones clásicos de cuatro por cuatro y a su vez suenan completamente contemporáneos. Se dieron a conocer con un primer disco y un poderoso directo y parece que ahora con el inicio del año quieren deleitar a sus seguidores con Primavera Deluxe en el que amplían su disco anterior con remixes y nuevos temas.

Los inicios en las buenas bandas de rap siempre tienen algo de gregarismo del barrio o de aventuras iniciáticas para conocer nuevos miembros. Kalid Abdul y Bleu Santana empezaron juntos a rapear en 2017 y ahora son seis miembros. Kalid conocía a Polito desde la infancia y le presentó el proyecto, al poco se sumó Jon que ejerce de atento mánager. Andrés era el hermano de Polo que se sumó de manera natural tras colaborar con las gráficas. Marvin era amigo de Andrés y se encarga de la parte más visual de la banda.

Este enfoque tan holístico de la producción artística y que sin duda fue una de las cosas que más me llamó la atención atravesando las letras y melodías del disco es el motivo para mi que los asemeja a otros colectivos de raperos, como los franceses Nine8 o los americanos Odd Future Wolf Gang Kill Them All. Grupos multihabilidades que pueden igualar la inmediatez y frescura de la producción instantánea y multiplataformas del trap conservando el cuidado y respeto merecido de las letras y los patrones mediante un esfuerzo colectivo y del que han salido exitosos raperos como Tyler The Creator o Lava La Rue.

Al preguntarles al respecto más allá de las referencias lo que hacen es mostrarse orgullosos de poder ofrecer una producción totalmente gestionada entre ellos. Les gusta trabajar unidos dentro de esos lazos de familiaridad o amistad y entienden el proyecto como una globalidad de la que forma parte tanto el vídeo como la fotografía. Creo que esa cohesión se hace palpable en las diferencias entre The Year of the Puma (2019) hasta Primavera Deluxe (2021) en el que todos esos vínculos se han solidificado sonando como una reunión de amigos celebrando y purgándose con las barras.

En el primer LP son solventes raperos sobre la tarima, repartiendo sus penas e inquietudes con garra y respetando los patrones del hip-hop old school. En Primavera Deluxe puede verse un giro de confianza festiva, más orgánicos repartiendo los patrones y sobretodo seguridad como para estirar el rap con algún beats más modernos y de la escuela de Drake pero manteniendo el estilo de la esencia del rap que me llamó la atención del primer disco.

En una agradable entrevista en las que han sido capaces de mostrarse ambiciosos y tímidos simultáneamente empieza Jon contando un poco sobre su disco a raíz del comentario sobre las similitudes con otros colectivos:

Jon: Nos ayuda mucha que somos hispanos de primera generación. Hemos estado en los EE.UU y somos de Latinoamérica de ruta de nuestros padres o nacimos allí. Yo y Kalid somos de México. Los padres de Polo y Andrés también son mexicanos. Mi hermano Bleu es de aquí pero igual yo soy de México y mis padres. Marvin también es de Centroamérica. Eso nos ayuda a tener la misma visión respecto a traer nuestras rutas hispanas y combinarlo con el enfoque del hip hop norteamericano. Eso es lo que nos ha ayudado a tener esta química y avanzar tan rápido.

¿Cómo veis el panorama del hip hop estadounidense y a vosotros como representantes del panorama de Dallas?

Polito: Hay tradiciones muy fuertes de hip hop en Texas en ciudades como Huston. Lo que creo que se ha perdido es el hip hop hispano. Siento que eso ni siquiera existe en los Estados Unidos. Aunque se está haciendo muy popular en todo el mundo, con figuras como Bad Bunny o J Balvin, así como la música trapera hispana. Nos gustaría hacer música influenciada tanto por nuestras raíces como por el idioma español, así como el rap de Texas en general, creo que es un cóctel interesante. Hay mucha gente que se parece a nosotros pero no tiene a nadie a quien admirar, ¿entiendes lo que digo? Creo que eso es lo que hacemos para la escena de Texas.

Jon: La cultura mexicana estadounidense es muy diferente en Los Angeles, en Dallas o en El Paso. Yo creo que somos un grupo que representa Texas pero más que nada primero Dallas.

Habláis de imagen del rap a las nuevas generaciones y lo cierto es que hay mucho gangsta rap en el mercado. Sin embargo, escucho temas como Be something more y en general todo Primavera y lo que percibo es muchas más dosis de alegría.

Kalid: Yo pienso que el mensaje que intentamos transmitir con nuestra música más que si es alegre o no es que se pueda escuchar y les haga sentir mejor con ellos mismos, de todas las formas, aceptándose a ellos mismos como son. Vivir la vida con los amigos o el amor, con aquellas cosas positivas.

Jon: La imagen del grupo es bien vibrante pero lo que me gusta de los chicos es que saben ahondar en temas y asuntos reales. Hay canciones para bailar, no todo tiene que ser profundo. Pero hay ahí un balance.

Polito: El mensaje de alegría en la Primavera viene del confinamiento de la pandemia. Obligándote a encontrar nuevas formas de encontrar la felicidad. Creo que el álbum también trata de salir al otro lado como una mejor persona, alguien que es capaz de apreciar la felicidad mucho más.

Al preguntar sobre su colaboración con A-Wall parece que empezó con Greyhound en el primer álbum pero que se extendió en todo el segundo LP. Resulta que la banda pudo conocerlo gracias a un concierto que organizó el propio Jon. De hecho la colaboración debía extenderse para hacer un EP pero tan grandes han sido las sinergias que Primavera es el resultado.

Bleu: Algo que admiro mucho de A-Wall es como hace las canciones, creo que tiene unos conceptos excelentes que pone en la música y luego saber hacer que cantes y lo sientas. Desde que lo conocimos supimos que la química sería muy positiva.

¿De dónde sale la idea de sacar el disco con dos remixes más?

Jon: Creo que yo les dije de sacar una versión deluxe. Así hacíamos la vida de este proyecto lo más larga posible mientras remediábamos el parón de este año y dábamos a la gente que nos seguía más música. Ellos estaban cansados de grabar todo un año pero los remixes salieron de productores que les gustaba el sonido. Así terminamos haciendo el remix con Pretty Boy Aaron y Ya lo sé.

Bleu: Las canciones de You Must be New Here y Guitarrita no estaban acabadas cuando decidimos hacer la primera playlist. La terminamos después y ahora salió muy buena con los remixes.

El más tímido arranca al fin con su interpretación del proyecto.

Marvin: Nomás quiero decir que creo que como equipos somos algo especial, yo no he visto nada como esto. En realidad estamos haciendo una cosa nueva de una forma nueva.