Silvana Estrada se enfrenta al desamor en su primer álbum, 'Marchita'

En Marchita, la polifacética Silvana Estrada teje entre una colección de canciones repletas de desamor y retrospección.

Marchita es el primer disco en solitario de la multiinstrumentista y cantautora.

El proyecto sigue a Lo Sagrado de 2017, una colaboración entre Estrada y el guitarrista Charlie Hunter, pero Marchita sirve como la primera presentación íntima y honesta de Estrada en solitario.

Estrada tiene un conocimiento de los instrumentos musicales superior a la media. Como sus padres son luthiers, Silvana creció en torno a la fabricación y reparación de instrumentos.

Rodeada de música en sus primeros años, Estrada -que es de Veracruz, México- se hizo amiga de la guitarra venezolana de cuatro, entre otras.

En la actualidad, Estrada toca con más frecuencia el instrumento de cuatro cuerdas, que adorna los instrumentales del nuevo LP de la artista.

En su primer trabajo en solitario, la estrella indie y guitarrista se enfrenta a un desamor lo suficientemente impactante como para destrozar la comprensión del propio amor.

En Marchita, Estrada recoge los pedazos y llega a un acuerdo con su propia comprensión del romance y de compartir el corazón.

El cine de Marchita

Antes del disco, Marchita fue anunciada con tres vídeos musicales envolventes. Cada uno de ellos fue dirigido por Karla Read y Edwin Erazo, con la dirección de fotografía de Julio Llorente.

Cada uno de los vídeos musicales de Marchita -el tema principal, "Tristeza" y "Te Guardo". - presentan temas, escenarios y visuales generales. Cada uno de ellos está acompañado de un telón de fondo en blanco y negro, y ambientado en la campiña del Parque Nacional Valle Nuevo de la República Dominicana.

Estrada considera que "Marchita" es la canción que cierra este periodo de su vida examinado en el disco, un periodo engullido y definido por el desamor.

En cada vídeo musical, Estrada explora un amplio y extenso paisaje, desde correr y montar en la parte trasera de los camiones como si estuviera perdida e intentando localizar la ruta de vuelta a casa, hasta nadar entre peces.

En cada vídeo musical se cuenta una historia personal y ambigua, una narración que se desarrolla silenciosamente a través de una historia visual.

En español, 'marchita' se traduce como 'marchita'. Muchas de las canciones de su debut exploran el concepto de algo -que una vez se consideró perfecto- que se desvanece.

El motivo continúa cuando Marchita sigue a Estrada después de la ruptura. El disco fue concebido cuando la cantante se ajustó a las consecuencias de su mencionado amor perdido.

Al salir de este periodo, Estrada salió con un sentido renovado de la identidad musical, habiendo surgido de una especie de "revolución poética".

Las expresiones de Marchita

El debut de Estrada se presentó con el tema "Marchita" en julio, seguido de la impresionante y definitoria "Tristeza".

La noticia del lanzamiento del debut llegó empaquetada con una aleccionadora y silenciosa regrabación de "Te Guardo". "Te Guardo" apareció originalmente en el EP de Estrada de 2018, Primeras Canciones.

La melodía reelaborada está más arraigada en los momentos de romance que algunas otras tomas en el disco, que a menudo analizan los eventos posteriores.

Estrada ha estado desarrollando este disco durante algún tiempo. En la conversación, explica que el álbum pasó por algunas fases de prueba.

"Marchita, ya sabes, es una historia muy, muy larga", dice Estrada. "Llevo mucho tiempo desarrollando estas canciones... el primer año que estuve desarrollando Marchita, en realidad no sabía que lo estaba haciendo. Sólo estaba creando canciones, nuevas canciones, y era realmente como un tipo de proceso solitario."

La grabación de Marchita fue un proceso solitario y de curación, ya que la compositora procesó el amor perdido en privado, encontrándose con una colección de canciones sólo después.

"Intentaba comprender mis sentimientos tras una ruptura y crear música para entender lo que sentía", explica Estrada. "Después de eso, empecé a pensar... quizás debería grabar esto, o quizás no. No estaba seguro de ello".

El primer intento de grabar Marchita se convertiría en el EP de 2018, Primeras Canciones, explicando además el regreso de "Te Guardo".

Para Estrada, el EP era un trabajo del que se sentía orgullosa, pero no era lo que buscaba en un disco de debut. Estrada recuerda que "empezó de cero" hace unos dos años, y que sólo se dio cuenta de cómo grabar Marchita tras una visita a su productor y amigo, Gustavo Guerrero.

En el producto final, la canción favorita de Estrada es "Casa", una oda a sus padres y a lo que significan para ella.

"Hay algo en 'Casa' que me recuerda la sensación pura de perder a alguien o algo", dijo Estrada. "Hablo de mi infancia, pero también de mis padres, o de mi casa, o del campo. Todo eso son cosas que he ido perdiendo".

"Casa" cuenta una historia desde un punto de vista retrospectivo, viendo a Estrada considerar un pasado inocente que ahora se desvanece, pero también el recuerdo que permanece.

"Cada vez que vuelvo a mi ciudad natal y veo a mis padres, cambian tan rápido. Es como los niños, pero al revés", explica Estrada. "Mis padres están realmente súper sanos".

Estrada’s North America tour

Estrada realizará una gira por Norteamérica este año. La gira comenzó el jueves 27 de enero en Washington, D.C.

Estrada llegará a Filadelfia el 23 de febrero, donde actuará en City Winery.

Estrada desplegará sets de sus maravillosas canciones en cada concierto. Con el tracklist de Marchita, las actuaciones serán especialmente transformadoras y encantadoras.

"Para mí, este álbum es como un viaje terapéutico. En cierto modo, para entender la tristeza, la soledad y el dolor", dice Estrada.

A través de Marchita, el viaje cierra el círculo. En el último tema, "La enfermedad del siglo", se repite el tema inicial "Más o menos antes" con el fliscorno y el órgano, marcando un momento de cierre del círculo.

"La Enfermedad del Siglo" se traduce como "The Disease of the Century", siendo la enfermedad señalada el amor y el desamor. Estrada explica que el desamor es algo más probable que ocurra en la vida de alguien que no.

Con la sombría idea del amor doloroso en juego, las lecciones que el desamor puede enseñar a alguien pueden parecer más optimistas de lo que uno puede imaginar.

"[Nos enseñan] a ser felices. Tenemos una idea muy clara de cómo ser feliz, alegre, de fiesta y de celebración, pero no tenemos tan claro cómo estar triste o cómo estar enfadado, o cómo estar solo", dice Estrada.

"Este álbum trata de entender cómo entrar en esos sentimientos", continuó Estrada. "Para sanar, necesitas entender lo que está pasando dentro de ti para finalmente abrir tu corazón a un nuevo sentimiento como la felicidad, o la paz, o la calma".

Ya están a la venta las entradas para la gira norteamericana de Estrada. Las fechas completas de su gira se pueden encontrar a continuación:

1.27 — City Winery — Washington, DC

1.28 — NC Folk Festival — Greensboro, NC

1.30 — City Winery — Atlanta, GA

2.1 — City Winery — Nashville, TN

2.3 — The Parish — Austin, TX

2.4 — Club Dada — Dallas, TX

2.5 — The Bronze Peacock at HOB — Houston, TX

2.7 — Valley Bar — Phoenix, AZ

2.11 — The Paramount Theatre — Los Angeles, CA

2.12 — Brick & Mortar — San Francisco, CA

2.14 — Doug Fir — Portland, OR

2.15 — The Sunset — Seattle, WA

2.18 — Kilby Court — Salt Lake City, UT

2.19 — Marquis — Denver, CO

2.21 — Music Hall of Williamsburg — Brooklyn, NY

2.23 — City Winery — Philadelphia, PA

2.25 — City Winery — Boston, MA

2.26 — La Sala Rosa — Montreal, QUE

2.27 — Adelaide Hall — Toronto, ONT

3.1 — Turf Club — Minneapolis, MN

3.2 — Schubas — Chicago, IL

Marchita, editado a través de Glassnote Records, ya está en streaming.