The Red Pears salen del garaje con un nuevo LP

The Red Pears han recorrido un largo camino desde sus primeros días de grabación. Este año regresan con un nuevo álbum y una próxima gira, y han cambiado mucho desde los anteriores lanzamientos de la banda californiana.

El cantante y guitarrista Henry Vargas, el baterista José Corona y el bajista Patrick Juárez forman The Red Pears, que comenzó su carrera en El Monte, California.

El nuevo álbum incluye un puñado de singles publicados anteriormente, completando el tracklist. The Red Pears lanzó un último single y un vídeo musical, "House of Mirrors", antes de presentar el álbum el viernes 15 de octubre.

El nuevo LP, You Thought We Left Because The Door Was Open But We Were Waiting Outside, ha consolidado la graduación de la banda desde sus primeros días de grabación en el garaje.

Con el nuevo álbum, el grupo llevó sus canciones a un estudio por primera vez, viajando a Sonic Ranch en Tornillo, Texas.

Durante sus primeros días, Vargas y Corona lideraron la banda, antes de que Juárez se uniera como bajista en 2017.

Antes de trasladarse a Sonic Ranch para grabar, Juárez recibió la llamada de Vargas de que la banda volvería a necesitar su bajo para algunas sesiones.

"Tuve que aprenderme las canciones allí... Tuvimos dos días de ensayo", dijo Juárez. "Fue un poco estresante, pero fue muy emocionante, muy guay".

Con un montaje más profesional y un productor con el que trabajar, The Red Pears emprendió un entorno de grabación más tradicional.

Aun así, tenían que mantener cierta autenticidad para no perder el sentido de la personalidad en la transición.

"Queríamos seguir manteniendo nuestro sonido. El hecho de que cambiáramos la forma de grabar un álbum y el proceso no significaba que tuviéramos que cambiarnos a nosotros mismos, nuestra música o nuestro estilo", dice Corona. "Se trataba de encontrar ese equilibrio".

Las primeras grabaciones de Red Pears se remontan a la artesanía creativa de grupos como Pixies. Al volver con su último álbum, esa creatividad no se ha perdido.

Cuando se trata de tocar la batería, para Corona es importante mantener algunas cosas simples, y busca ser un músico que preste atención a todos los aspectos de la grabación y no sólo a su instrumento.

En el Sonic Ranch, The Red Pears utilizó una configuración de "una sola toma" que vino con la nueva ubicación.

Esta configuración permitió al grupo tocar juntos mientras grababan, a diferencia de las anteriores configuraciones de una sola pista que -debido a factores como la limitación de los micrófonos- restringían a los miembros a turnarse.

Vargas cree que la nueva configuración permitió al grupo adoptar un sonido más acorde con sus actuaciones en directo, pero también se acogieron otros componentes nuevos.

Los Red Pears no perdieron tiempo en observar los procesos de sonido y grabación, llevando sus instrumentos a diferentes salas del Sonic Ranch para probar diferentes ecos y acústicas.

"Aprender sobre acústica, lo que pueden hacer las salas, lo que pueden hacer los micrófonos, fue todo un aprendizaje", dijo Corona sobre el proceso.

El vocalista Vargas aprendió a cantar y a grabar tocando en bandas de punk y metal en El Monte. Naturalmente, cada lección que la banda ha aprendido, las experiencias pasadas en su carrera contribuyeron al nuevo disco.

You Thought We Left se vincula a la nostalgia con secciones selectas de la composición, ya que ciertas canciones habían sido escritas mucho antes de que la banda llegara a Sonic Ranch.

La banda sólo estaba esperando el momento adecuado para grabar.

"La canción 'When We Were Young' siempre me hizo pensar en cómo es la vida", dijo Vargas. "Las creencias que tenías cuando eras un niño, las metas que tenías... Cuando eres un niño, tienes esta gran forma de pensar, y a medida que creces, esos sueños como que se aplastan... o sientes que puedes hacerlo".

Hay una gran verdad en el sentimiento de Vargas. Para perseguir una aspiración, un artista puede enfrentarse a que sus sueños sean aplastados varias veces, pero depende del artista si continúa el viaje.

El propio viaje de los Red Pears está lleno de lecciones. Durante el proceso de filmación de su reciente vídeo musical, se experimentaron muchos procesos por primera vez.

El grupo también espera experimentar más con los vídeos musicales en el futuro, después de haber aprendido cómo se hace con "House of Mirrors".

"House of Mirrors" fue el primer vídeo musical de la banda rodado profesionalmente.

Durante la grabación de la canción, Vargas volvió a grabar las voces, cambiando la grabación de optimista a más suave. Esto encaja con el estilo general del disco:

"Siento que [el álbum] es un poco más oscuro que nuestro material anterior... No es tan brillante", dijo Vargas. "El estilo que hemos desarrollado. Parece un poco más maduro... un sonido más oscuro... tiene su propia temática".

Este nuevo álbum de ocho pistas de The Red Pears ofrece una gran experiencia de escucha para los fans del garage rock y alt rock con un ligero tinte psicodélico y grabaciones expresivas.

Además, para los oyentes que han disfrutado viendo cómo los actos de rock de garaje llevan su espectáculo a las primeras salidas de estudio, con un éxito rotundo, este es un álbum vital para este año.

Al igual que el motivo del payaso pintado que aparece en la portada, es una declaración dinámica y característica de la banda.

The Red Pears tocarán el nuevo álbum en una gira este noviembre, viajando con Beach Fossils y Wild Nothing.

Muchos conciertos ya se han agotado, pero las entradas para las fechas disponibles ya están a la venta. Para preparar la gira, la banda se está preparando para sentarse en una furgoneta durante largos periodos de tiempo.

La banda dará un paso más después de esta gira, embarcándose por su cuenta poco después. Las fechas de esa gira están por anunciar.

Una cosa es segura: The Red Pears no olvidarán sus orígenes mientras su trayectoria sigue creciendo:

"Incluso a día de hoy, siempre estamos agradecidos por todo, por nuestra crianza", dijo Vargas.

You Thought We Left Because The Door Was Open But We Were Waiting Outside ya está disponible.