¿Quién es Blessd?

Hay una nuestra estrella en el firmamento de la música urbana, puramente hecha en Medellín y con mucho flow.

Stiven Mesa Londoño, artísticamente bautizado como Blessd, es un antioqueño que con tan solo 21 años ya está luchando por posicionarse en el mercado del reggaetón global, ya sean con sus composiciones, canciones o freestyles.

Ya ha podido presentarse en varias ciudades de su país y el público parece totalmente receptivo con esta nueva promesa. Lo hizo también en su momento con “Viernes Social”, para la que reunió a cuatro estrellas del reggaetón puertorriqueño: Alexis, Yomo, Amaro y Xantos. El tema logró superar el millón de reproducciones en menos de un día y logró ser la canción #1 de Radio Colombia.

Continuó su escalada por el género logrando trabajar con los productores de los nombres más grandes de la música urbana como Sky Rompiendo (J Balvin), Ovy on the Drums (Karol G) o The Rude Boyz (Maluma). También reunió a las leyendas del rap colombiano en “Barrio Remix”.

Así es cómo ha preparado el terreno para lograr posicionarse ya en el top de tendencias de YouTube con el lanzamiento de “Mi niña” que se posicionó #29 en la lista a nivel mundial, superando actualmente los 2,7 millones de visitas.

De nuevo ha batido récords siendo el artista de género urbano más jóven en posicionarse en la playlist de Spotify llamada “Baila Reggaeton” que cuenta con más de 10 millones de seguidores.

Colaboraciones

Ya han anunciado que el tema “Imposible”, que llega casi a los tres millones de reproducciones, contará con la nueva versión “Impossible Remix”, que contará con la colaboración de Maluma y se estrenará el próximo 4 de Mayo.

“Medellín en el mapa! Se viene una camada de artistas duros de la tierra y quiero que brillen. No pasará como en tiempos de antes donde el ego no dejaba trabajar. Negocio es negocio y amistad es amistad. Voy a los míos. Esto va a romper y FEO! #ImposibleRemix”, añadió Maluma en redes para sus seguires.

De esta forma ha logrado llamar la atención de la superestrella con el tema con el que celebraba sus 21 años y la entrada en una nueva fase profesional, la de las grandes ligas.