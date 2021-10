¿Por qué el reggaeton es tan importante para la cultura latina?

Este martes 28 de septiembre se dieron a conocer las nominaciones a los Latin Grammy 2021. Pero la noticia se generó por las declaraciones del reguetonero colombiano J Balvin, que invitó a boicotear los premios. Sus declaraciones terminaron abriendo un debate sobre la importancia del llamado género urbano dentro de la industria musical latina.

Balvin publicó una serie de Tweets comentando que la Academia no valora a los cantantes de este género sino que solo los necesitan para subir el rating en el show de premiación. Ante esto, Residente le respondió seguido de otros cantantes que estaban en desacuerdo con el comentario de Balvin.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido", escribió J Balvin y luego lo borró.

Como primera respuesta, el puertoriqueño respondió con una metáfora donde la música del colombiano era comparada a un carrito de ‘hot dogs’. "Tienes que entender José, que es como si un carrito de hot dogs se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelín. Y no me malinterpretes José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, pa que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante y ese es el que se gana las estrellas Michelín", dijo el artista a través de un video en su perfil de Instagram.

Este debate siguió con centenares de comentarios de otros cantantes como Don Omar, Yotuel, Maluma y Ariel Nuño. Además, muchos seguidores de los artistas estuvieron de acuerdo con la posición sentada por René, señalando que las letras de J Balvin son vacías y sin mucho sentimiento, por eso, dice el público, no son merecedoras de los premios.

Estos comentarios siguieron alimentando el debate sobre el reggaeton como un género musical que transporta la cultura de los latinos al nivel de la salsa, el merengue o la bachata.

Sin embargo, actualmente el reggaeton es el género en español más escuchado a nivel mundial. Según expertos, las plataformas digitales se han convertido en uno de los mejores indicadores para medir la popularidad de los artistas y desde hace varios años los latinos dominan los primeros puestos en estas. En 2020, el artista más escuchado en Spotify fue Bad Bunny con canciones como ‘Yo perreo sola’ y ‘DAKITI’.

En Youtube, por ejemplo,el video más visto, con más de 1.600 millones de visitas, en 2019 fue para Daddy Yankee y su canción "Calma", que interpreta junto a Snow. En los cuatro puestos siguientes aparecían canciones que incluían a Rosalía, J Balvin, Anuel AA, Karol G, Jhay Cortez y Bad Bunny.

Todas estas visualizaciones, seguidores y reproducciones en plataformas digitales finalmente se traducen en millones de dólares que llegan a los artistas por sus canciones y conciertos.

Hasta la fecha, Don Omar es uno de los cantantes de reggaeton más ricos del mundo con una fortuna de 22 millones de dólares, seguido de Wisin y Yandel con 20 millones cada uno, y Daddy Yankee con 17 millones.

Y es que el reggaeton se caracteriza por su ritmo pegajoso, letras fáciles de recordar y facilidad de viralizarse en redes sociales, por eso lo hace un ritmo tan atractivo para jóvenes y adultos en cualquier país del mundo.

La Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA) dijo que otra de las características del reggaeton son las colaboraciones que se hacen entre artistas para una misma canción. Así, un título que inicialmente era cantado por una sola persona en español, termina con varias versiones remix incluyendo estrofas incluso cantadas en inglés. Esto amplía la cantidad de personas a las que les llega la canción.

Además de esto, las redes sociales siguen posicionando a la música urbana a través de tendencias de baile, retos, videos e historias en Instagram y TikTok, reafirmando el valor que ha ido adquiriendo este género como parte de la cultura latina en el mundo.