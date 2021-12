Patricia Vonne reparte alegría navideña con su nuevo álbum 'My Favorite Holiday'

Patricia Vonne, nacida en San Antonio, Texas, es música, actriz y cineasta.

Vonne lanzó My Favorite Holiday, su primer álbum navideño -y su octavo álbum de estudio en general- el pasado mes de noviembre, lo que provocó la celebración anticipada.

El proyecto fue producido por Rick Del Castillo, y cuenta con una serie de actuaciones notables como Rubén Blades (a quien Vonne llamó su "héroe"), David Grissom, Rosie Flores y Alex Ruiz, que apareció en el tema "Nochebuena".

La influencia de la familia y la herencia

My Favorite Holiday se publicó en Bandolera Records. Para Vonne, un aspecto importante del disco es que el proyecto es un álbum festivo bilingüe.

"Mis composiciones originales son bilingües porque quiero celebrar mi herencia latina, muy importante para mí", dijo Vonne.

Una oda a su época favorita del año -debido tanto a la Navidad como a su cumpleaños, que cae seis días antes de la festividad- el proyecto de Vonne incluye 10 canciones navideñas originales y una versión de "Carol of the Bells".

Ahora que se acercan las fiestas, AL DÍA ha hablado con Vonne para saber más sobre su primer álbum navideño.

Para Vonne, la Navidad es una oportunidad para pasar tiempo con los amigos y la familia. Proviene de una familia numerosa y cariñosa que incluye a sus nueve hermanos.

De niña, Vonne y sus hermanas cantaban "We Need a Little Christmas", blandiendo enormes bastones de caramelo mientras actuaban para sus amigos y familiares.

La tradición de cantar con sus hermanas no terminó en su infancia. En My Family Holiday, Vonne interpreta el "Carol of the Bells" junto a cuatro de sus hermanas.

"Todos los años, mis hermanas y yo, cuando estamos juntas, cantamos juntas el 'Villancico de las campanas'", dice Vonne. "Armonía a tres partes, acapella, y literalmente llamamos a nuestras tías y tíos por teléfono y les cantamos".

La versión se grabó en cuatro ciudades diferentes de cuatro estados americanos distintos.

"Es genial tenerla en este álbum, porque siento que invita al oyente a entrar en nuestra casa y en mi familia", dice Vonne.

Un aspecto adicional que hizo que esta versión de "Carol of the Bells" fuera tan especial es que, el año pasado, Vonne y sus hermanas no pudieron reunirse en persona debido a la pandemia.

En cuanto a las lecciones que los miembros de la familia le enseñaron a Vonne, ella atribuye los sentimientos al espíritu del disco.

Considerar diferentes perspectivas durante las vacaciones

¡Community First! Village, una comunidad de residentes para quienes salen de la situación crónica de sin hogar, colaboró en los esfuerzos de recaudación de fondos de Vonne. La organización fue una de las cosas que inspiró a Vonne tras sus esfuerzos de recaudación de fondos.

Los esfuerzos de Vonne por recaudar dinero para luchar contra los sin techo influyeron directamente en su último proyecto; tanto por la experiencia en sí misma, por las lecciones que le enseñó, como por su propia elección de interpretar una canción durante un streaming para los que apoyaron su esfuerzo.

Durante una de sus retransmisiones en directo, Vonne escribió "Santa's On His Way", la canción que abre My Favorite Holiday. Así es como surgió el proyecto.

La canción fue escrita como un agradecimiento único para todos los que la ayudaron a recaudar dinero. A Vonne le gustó tanto la experiencia que llevó la canción a su productor y la grabó en un estudio.

Vonne y su productor enviaron la canción a Scott Plunkett, que añadió un piano al tema. Plunkett, pensando que Vonne estaba trabajando en un álbum completo, le preguntó a la cantante si podían colaborar en un tema para el proyecto.

"El pianista, Scott Plunkett, dijo: 'Oye, quiero escribir una canción contigo, para tu álbum'. Yo dije: '¿Album? Se supone que esto es sólo un single'... Así que escribimos una canción juntos", cuenta Vonne.

A partir de ese momento, el proyecto no hizo más que desarrollarse y crecer en duración.

De un sencillo, a un EP, a un proyecto lo suficientemente grande como para ser un álbum completo, Vonne y su equipo decidieron apuntar a esto último.

La cantante calificó el proceso de "inspiración divina". Vonne empezó a grabar el proyecto a principios de año, preparándolo para las fiestas de 2021.

"Enseguida me entró el espíritu navideño en marzo", dijo Vonne.

Cada canción de My Favorite Holiday irá acompañada de un vídeo musical. En general, Vonne espera que el álbum despierte un sentimiento de aprecio en cualquiera que lo sintonice.

"Nunca hay que olvidar el espíritu de la Navidad", dijo Vonne. "Es importante en esta época oscura: que todavía hay un resplandor. La fe, simplemente tener fe. Estar cerca de tu familia... La familia y los amigos, la salud [son] muy importantes".