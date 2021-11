Nicki Nicole lanza su segundo álbum de pop y R&B, 'Parte de Mí'

Nicki Nicole es una estrella en ascenso dentro del mundo del pop y el R&B. Con tan sólo 21 años, la cantante argentina ha protagonizado una eclosión meteórica apoyada en su vertiginosa carrera.

Además de numerosos singles, Nicole tiene dos álbumes, un puñado de prolíficas actuaciones y logros a sus espaldas.

El año pasado, Nicole fue nominada al Grammy Latino como "Mejor Artista Nueva". El mes pasado, fue nominada a "Mejor Canción de Rock" por "Venganza", su canción con No Te Va Gustar.

Su colaboración con Rochy RD y Myke Towers también figuró en la lista de reproducción del verano de este año del ex presidente estadounidense Barack Obama.

Nicole fue también la primera artista argentina en actuar en el Tonight Show -lo que supuso su debut en televisión- y también ha grabado un concierto en el Tiny Desk.

Al igual que muchos de los artistas que han realizado conciertos Tiny Desk en los últimos días, Nicole realizó el suyo en un espacio de estudio personal. La actuación se filmó en Buenos Aires.

Durante la actuación, las imágenes de una vieja cámara Sony -de la misma actuación- se empalmaron entre el vídeo más actual, poniendo un filtro de nostalgia y personificación.

Nicole estuvo respaldada por un conjunto de músicos que incluía guitarristas, coristas, percusionistas, violinistas, un bajista y un violonchelista, entre otros.

La artista pop lanzó su segundo álbum de larga duración, Parte de Mí, la semana pasada, el 28 de octubre de 2021. Se trata de la continuación de su debut de 2019, Recuerdos.

El álbum cuenta con varios artistas invitados, como Rauw Alejandro, Mon Laferte, Snow Tha Product, Mora y Bizarrap. Cada uno de ellos aporta una energía única al nuevo álbum de Nicole, que a menudo actúa como testimonio del estatus ascendente de la artista.

La lista de canciones está repleta de importantes sencillos de la artista, que actualmente se encuentra cómodamente en el Top 400 de artistas de Spotify en todo el mundo.

Nicole se ha destacado por desafiar los estereotipos de género presentes en Argentina, así como otros estereotipos que rodean los espacios musicales y culturales que ocupa.

Parte de Mí -como ilustra la portada del álbum, que se asemeja a un puzzle- es un reflejo de la complejidad humana, según Nicole.

Después de un tiempo de aislamiento, Nicole pensó que era importante recordarle a la gente que sigue siendo parte de la misma experiencia.

El último sencillo que salió antes de la llegada de Parte de Mí -lanzado sólo una noche antes del álbum- fue una colaboración entre Nicole y Rauw Alejandro, "Sabe".

El último single también vino acompañado de un vídeo musical, que se suma a un volumen de vídeos ya impresionante.

Además de las canciones más energéticas como "Sabe", Nicole aportó al proyecto algunos cortes más personales y sombríos. Se incluye el tema principal "Parte de Mí".

El vídeo musical fue dirigido por Rodrigo González y Tomás Seivane. Desde su lanzamiento, Nicole ha compartido públicamente algunas palabras sobre el tema que da título a su álbum:

"'Parte de Mí' es una canción muy especial para mí. Diría que es el tema más personal que he grabado hasta ahora. La escribí para alguien que ya no está con nosotros, pero una persona que me tocó profundamente. Esta canción es "una parte de mí" para todos vosotros, y para que la sintáis también a vuestra manera. También es la razón por la que llamé a mi próximo álbum 'Parte de Mí'", ha compartido Nicole.

"Parte de Mí" es ciertamente una de las canciones más potentes, sombrías y construidas con cariño del álbum de Nicole. Una versión especial de la canción se interpreta durante el concierto Tiny Desk de Nicole.

Es quizás la canción del álbum de Nicole que mejor representa la visión de la artista para el proyecto.

El segundo álbum de Nicole, Parte de Mí, ya está a la venta.