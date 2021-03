Natalia Lafourcade promociona la campaña “Voz a tu voz” y habla sobre su experiencia con la violencia de género

La cantautora Natalia Lafourcade y la compositora Mónica Vélez lideran el proyecto “Voz a tu voz: Mujeres tejiendo sus voces en un canto de amor y equidad”, con el objetivo de visibilizar el talento de las cantautoras emergentes para lograr un equilibrio en la escena musical. La primera acción de esta iniciativa será un concierto virtual con 22 cantautoras, que incluyen 11 artistas consolidadas y 11 artistas emergentes.

Vélez, quien además es consejera de la Sociedad de Autores y Compositores de México, explicó que la idea del concierto es compartir el escenario entre las consolidadas y las cantautoras a quienes les falta reflector, para dar visibilidad a su talento. Esta decisión se toma después de que ambas descubrieran que sólo siete de cada cien compositores que cobran regalías en México son mujeres.

“Sí, encontré la violencia en esos momentos en los que fui señalada, cuando se me dijo: ‘tú jamás podrías estar parada por tu propia cuenta, tú jamás andarás sin mí’, ósea la violencia dentro de mis relaciones”, admitió Lafourcade y confesó que a partir de ver a mujeres luchando por sus derechos y diversos movimientos feministas hizo una revisión de sus propias relaciones.

Este concierto es una forma de cerrar con música el mes de la conmemoración de la mujer que no es sólo celebración, sino que también es un mes para recordar la cantidad de luchas que se siguen librando y que tenemos que solucionar como sociedad. “La música tiene una fuerza abismal, por alguna razón que todavía no logro entender y ni quiero, la música puede atravesarnos el pecho, el corazón y conectar directamente con nuestra sensibilidad, es muy emocionante ver cómo hoy en día tantos artistas nos damos cuenta de este poder y vamos dándole una dirección al arte que hacemos, no sólo por el gusto de hacerlo, sino porque sabemos que podemos afectar de una manera positiva a aquel que nos está escuchando”, explicó Lafourcade

Durante una conferencia de prensa virtual, Lafourcade comentó que esta iniciativa que ha emprendido junto Mónica Vélez y el equipo que está detrás trabajando, es solo una primera semilla y está inspirada en las marchas y en todo lo que se está viviendo actualmente en busca de la equidad de género. “Justamente que las aguas se alborotaron y que pensé en todo lo que está pasando con mujeres valientes que salen a marchar, que salen a reclamar sus derechos, o sea todo lo que está ocurriendo, sí me hizo sentarme y meditar en dónde estuvo la violencia en mi andar y en mi vida, (así como en) dónde la vi y qué pasó que pude continuar”, afirmó Lafourcade.

El concierto se transmitirá este viernes 26 de Marzo a partir de las 16:00 horas (México) en Facebook Live y YouTube Live de la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM.