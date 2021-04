“Mujeres Will Riot”: la balada para recordar a Vanessa Guillén

Los Estados Unidos no están al margen de la plaga de brutalidad a las mujeres y asaltos sexuales.

Hoy, en el aniversario del asesinato de Vanessa Guillen, la cantante Karina Daza quería que el resto del mundo también tuviera presente dicho problema social. Lo ha hecho mediante la unión de catorce mujeres en un poderoso tema bilingüe llamado “Mujeres Will Riot” que homenajea la fuerza femenina y es una llamada a la solidaridad.

El tema es una balada indie pop en la que también ha contado con la colaboración de Gaby Moreno, ganador de un Latin Grammy. El video ha sido dirigido por Oceanna Colgan y rinde también homenaje a grandes latinas como Joan Baez, Frida Kahlo, Celia Cruz o Rita Moreno.

“Mujeres Will Riot” nació de Karina, de su propia experiencia y de la conciencia de lo que venía sucediendo en los ICE, incluyendo esterilizaciones forzosas, así como todo lo sucedido en Fort Hood con Vanessa Guillén:

"Me inspiré inicialmente para escribirlo cuando escuché la historia de Vanessa Guillén. Luego me enteré de las agresiones sexuales (incluidas las esterilizaciones no deseadas) que se producen en los centros de detención del ICE, y quedó dolorosamente claro que las mujeres -y especialmente las latinas- son maltratadas, golpeadas, deportadas e incluso asesinadas antes de que puedan testificar contra sus agresores. Esta canción es una respuesta a todo eso".

"Quiero llamar la atención sobre esta lucha y recordar a la gente que tenemos que seguir exigiendo cambios y responsabilizar a los agresores. A la gente le encanta hablar de los derechos de las mujeres durante el Mes de la Historia de la Mujer, pero la lucha no termina solo porque el mes de marzo lo haga", añadió Karina Daza.

"Cuando escuché la increíble canción de Karina, supe que formaría parte de algo realmente especial. Fue un gran honor producir "Mujeres Will Riot" y conseguir que todas estas destacadas músicas, cantantes e ingenieras estuvieran a bordo. Es la primera vez que formo parte de una producción hecha al 100% por mujeres y fue un viaje inspirador, como mínimo. Todo el mundo se ha volcado en este espectáculo y estoy muy orgullosa del resultado. No puedo esperar a que el mundo escuche este himno", compartió Gaby Moreno.

La canción ha sido pensado como un himno feminista contra la violencia de género y aspira a que más gente señale el problema para que puedan cambiarse las leyes y hacer justicia con los responsables de tantos asaltos. En última instancia pretende empoderar.

Los beneficios serán enteramente destinados a quienes señalan la injusta e inhumana situación en los ICE, concretamente a Project South, quienes trabajan para cerrar centros de detención y ayudan en la denuncia de violaciones.

El resultado es una poderosa pieza colectiva que funciona como un mosaico de las mujeres para las mujeres.