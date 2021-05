Milongas Extremas, la banda uruguaya que versiona a Extremoduro

El cuarteto rioplatense Milongas Extremas viene rindiendo homenaje a la legendaria banda española Extremoduro. Entre admiración, talento y una particular fusión, la banda uruguaya ha realizado versiones del grupo español mezclando el rock con géneros más típicos uruguayos como el tango y la milonga. Luego de años versionando a Extremoduro, el líder de la banda, Robe Iniesta, confesó que de los grupos del mundo que tocaban sus canciones, él era admirador de Milongas Extremas.

Desde el 2008, los rioplatenses vienen “milongueando” a su banda favorita con el sonido de guitarras criollas que le brinda una estética diferente a las canciones de Extremoduro.“Nosotros somos de Uruguay, de esta zona del Río de la Plata, donde el tango y la milonga son un género muy fuerte. Hay mucha gente que a la milonga le dice el ‘blues’ del Uruguay; es un género que desde chico consumimos, nos gusta”, narra Paio.

Como jugando, los músicos acercaron a sus raíces las canciones de Extremoduro, y cautivaron a sus admiradores y al propio Robe Iniesta. “Las canciones nos parecen fascinantes por todo, por el trabajo que tienen hecho, el amor que le ponen a la música que hacen, nos gusta mucho. Siempre nos cautivó. Nos sigue gustando”, explica Stareczek.

“A mí los únicos que me gustan son unos que se llaman Milongas Extremas, que son de Uruguay. Porque le dan una cosa a las canciones, las hacen de otra manera, con otros instrumentos y te da puntito oírlo. ¿Crees que me podría gustar una banda tributo que hace canciones mías? Ni siquiera quiero oírlo. He oído eso de Milongas porque es una cosa nueva, distinta, fresquita”, explicó Robe por el 2015.

Extremoduro llegó a Uruguay en 2014, y buscaron específicamente a Milongas Extremas para que fueran sus teloneros, con la advertencia de que también debían tocar temas propios. “Nosotros ya veníamos trabajando temas nuestros, pero eso fue un gran empujón”, recuerda Stareczek porque fue un momento clave para que la banda se decidiera por expresar lo que realmente ellos querían decir con su arte. El último año, el sueño de la banda llegó un paso más allá al visitar Bilbao y grabar en la casa de Iñaki Antón su nuevo disco.

Con la ilusión de volver a tocar junto a sus ídolos, Milongas Extremas continúa en el camino de componer temas y pulir su estilo propio.