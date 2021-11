The Marías versionan a Bad Bunny en su nueva sesión de Spotify Singles de dos canciones

A lo largo de 2021, cada vez que parecía que The Marías había puesto el broche de oro a su muy activo año, la banda volvía con más música para los fans.

Tras lanzar su álbum de debut a principios de año, la banda de Los Ángeles no bajó el ritmo.

Tras una remezcla de "Kyoto" de Phoebe Bridgers, una remezcla de "In Or In-Between" de Claud, una remezcla de su canción "Hush" con Still Woozy, y numerosas actuaciones y vídeos musicales, The Marías han vuelto una vez más.

Llevando su música a muchos escenarios significativos este año, la banda actuó en The Kelly Clarkson Show, tuvo su debut televisivo en Jimmy Kimmel Live!, y actuó en Press Play At Home todo dentro de este pasado septiembre y octubre.

Esta vez, la banda de alt-pop ha lanzado una sesión de Spotify Singles de dos canciones que incluyen una versión más down-tempo de su canción "Hush", y una versión de "Dákiti" de Bad Bunny.

Los nuevos singles se centran en la percusión con influencias como el R&B, el reggaeton, la psicodelia y el rock.

La cantante principal, María, compartió algunas opiniones sobre los nuevos lanzamientos:

"He sido fan del reggaetón desde que era pequeña y escucharlo es una experiencia nostálgica que me transporta a mi querida isla de Puerto Rico. Quisimos explorar esos ritmos con esta nueva toma de 'Hush' y con la portada de 'DÁKITI'", dijo.

Además de la música, The Marías ha estado trabajando en otros ámbitos. La banda ha colaborado recientemente con la marca de restaurantes tex-mex del sur de California HomeState.

Con HomeState, The Marías crearon su propio "taco de banda", llamado The María.

La recaudación se destinará a apoyar al Downtown Women's Center, una organización con sede en Los Ángeles centrada en servir y capacitar a las mujeres que se enfrentan a la falta de hogar o que lo han hecho en el pasado.

La organización ofrece comidas, recursos de salud mental y bienestar, vivienda y formación profesional.

HomeState comenzó su programa "Band Taco" en 2015, y ha recaudado cientos de miles de dólares.

El programa ha trabajado con Vampire Weekend, Questlove, Chicano Batman, Khruangbin y Sylvan Esso, además de The Marías.

La sesión de Spotify de The Marías ya está disponible. La banda también estará de gira el próximo año.