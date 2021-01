Los fans latinos de David Bowie homenajean al “Camaleón del Glam” en el aniversario de su muerte

Hoy se cumplen setenta-y-cuatro años del nacimiento de David Robert Jonez, el artista inglés que conmocionó el mundo de la música con su camaleónica personaje, David Bowie, un astro andrógino que iluminó géneros como el glam, el kraft o el art-rock. En dos días se cumplirán cuatro años de su defunción por cáncer y esta semana funciona como una conjunción astral para sus seguidores, ya que también cumple años Blackstar, el mítico álbum con el que se despedía.

Nacido en el sur de Londres, su carrera parece indiscutible desde que en 1969 llegara al top con Space Oddity, convirtiendo con ello la década de los setenta en caldo de cultivo para la experimentación estética y física en el glam rock con su álter ego Ziggy Stardust. A partir de entonces todos sus actos se inscriben directamente en el gran libro musical, desde sus colaboraciones con Brian Eno o John Lennon a la Trilogía de Berlín.

Su influencia como personaje y revolucionario del género tienen una sombra casi tan larga como su carrera musical. Rematado todo por una jugada maestra reinventándose una última vez póstumamente con un último álbum plenamente contemporáneo pese a su edad, en el que colaboran artistas como Kendrick Lamar.

En estas señaladas fechas, las webs especializadas repasan una discografía que no caduca y su nombre se convierte en tendencia en Twitter, repleto de pequeños homenajes de vidas marcadas por sus canciones o gestos. Entre ellos los seguidores latinos que no dejan de recordar su paso por el continente en dos de sus giras internacionales.

La primera en 1990 en la gira Sound and Vision en la que quedó maravillado con Brasil, Argentina y Chile. Siete años más tarde repetiría para Earthling incluyendo a México y llegando a llenar estadios con 40 mil asistentes. Míticos son sus eléctricos directos en el River Plato con Brian Adams haciendo de telonero.

Los recuerdos se extienden mucho más allá de los mensajes en redes o prensa. Un grupo de productores musicales celebra A Bowie Celebration: Just for one day, en el que su amigo Mike Garson colaborará con su productor Tony Visconsi para un intenso homenaje con Trent Reznor, Billy Corgan, Ian Astbury o Joe Elliot.

Epítome de lo camaleónico y capaz de poner banda sonora al viaje a la luna, su influencia a estas alturas se sitúa más allá de la esfera sonoro hacia la intelectual. Recientemente el ensayista y escritor uruguayano Ramiro Sanchiz publicaba David Bowie: posthumanismo sónico, en la que desgrana intelectualmente su legado como performer del género y hácker musical. Feliz aniversario al eterno rey de los goblins.