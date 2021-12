Listas de reproducción de Navidad y Año Nuevo 2021 de AL DÍA Philly

¡Felices fiestas! Esta época del año es siempre polarizante para muchos. Algunos se vuelcan en la alegría de la temporada y traen a sus amigos y familiares, mientras que otros temen el tiempo que tendrán que pasar con la familia distanciada y el dinero que gastarán en regalos.

Independientemente de cómo te sientas, es probable que pases algún tiempo en más de un par de fiestas esta temporada, por lo que estamos aquí para hacer que esas experiencias sean lo más agradables posible con algunas canciones para añadir a tus listas de reproducción.

Las dos fiestas principales a las que asistirá el equipo de AL DÍA Philly este año son la de Navidad (o Noche Buena) y la de Año Nuevo. En ambas listas se incluyen cinco canciones cada una, y cuentan con artistas de Filadelfia grandes y pequeños que cubren himnos navideños, clásicos en español y cualquier otra cosa que se nos ocurra y diga "las fiestas".

Navidad (o Noche Buena)

Tanto si celebras la Nochebuena como si lo haces el día de Navidad, aquí tienes algunas joyas ocultas, clásicos y mucho más que puedes tocar durante el cumpleaños de Jesús.

Giselle Tavera - “All I Want for Christmas Is You”

Para empezar, tenemos una versión del clásico atemporal de Mariah Carey, "All I Want for Christmas Is You", cantada por Giselle Tavera, de Cherry Hill, Nueva Jersey.

Su versión es la interpretación oficial en bachata del himno navideño de Carey, y fue lanzada por primera vez en 2015. Ese año, alcanzó el puesto 32 en la lista de Billboard US Tropical Songs, junto con otras dos canciones de Tavera.

Con solo 28 años, Tavera ya tiene una carrera musical profesional de más de 10 años. Nació en Esperanza, República Dominicana, en 1993, y se trasladó a la zona de Filadelfia cuando tenía siete años.

Tras tomarse un año de descanso de hacer música en 2018 y 2019, Tavera volvió en 2020 y 2021 con singles. También son geniales, pero escucha su versión de "All I Want for Christmas" para llegar a la máxima festividad.

Philadelphia Boys Choir & Chorale - “Feliz Navidad” (Portada de José Feliciano)

En aras de mantener estas listas tan centradas en Filadelfia como sea posible, aquí tenemos una interpretación de la que posiblemente sea la canción navideña más popular del planeta, a cargo de los mundialmente conocidos Philadelphia Boys Choir & Chorale.

Feliz Navidad" de José Feliciano es un clásico navideño del pop. A lo largo de sus 52 años de historia, la canción ha entrado en las listas de éxitos de Canadá, Eslovaquia, Brasil y Australia, por nombrar algunos países.

Según Nielsen Soundscan, desde que la canción se convirtió en digital, es el octavo sencillo digital navideño más vendido de todos los tiempos.

En cuanto a quiénes interpretan esta versión, los Philadelphia Boys Choir & Chorale son también conocidos como "Embajadores de la Canción de Estados Unidos", y se crearon en la década de 1960 dentro del distrito escolar de Filadelfia. En sus 50 años de existencia, el colectivo ha ganado Emmys, ha sido nominado a los Grammys y ha actuado en todo el mundo con algunos de los nombres y grupos más importantes de la música.

Desde 2019, han interpretado "Feliz Navidad" en el programa NBC TODAY para que el país entre en el espíritu navideño.

Suzzette Ortiz - “Christmas Time Is Here” (Cover of Vince Guaraldi)

Si has visto La Navidad de Charlie Brown, seguro que has escuchado "Christmas Time Is Here", compuesta por primera vez por Vince Guaraldi e interpretada por su Vince Guaraldi Trio.

Suzzette Ortiz, que además de ser una cantante, pianista y directora de coro afincada en Camden, es también una compositora con décadas de experiencia. En su interpretación del clásico de Charlie Brown de Guaraldi, Ortiz lo hace todo a piano en una relajante versión de tres minutos en la comodidad de su casa.

Un vídeo de su interpretación se publicó en YouTube en diciembre de 2020, cuando el mundo seguía lidiando con la pandemia del COVID-19, y muchos pasaban sus vacaciones solos.

Luis Figueroa - “Noche de Paz”

Luis Figueroa es uno de los nombres más importantes de los últimos tiempos que ha salido de Filadelfia y ha entrado en la escena musical latina, y su versión 2020 del clásico navideño español "Noche de Paz" es perfecta para las celebraciones de este año.

La canción es una versión en español del icónico villancico inglés "Silent Night", que es otra traducción de la versión original alemana "Stille Nacht, heilige Nacht", compuesta e interpretada por primera vez en 1818.

La versión de Figueroa va acompañada de un íntimo vídeo musical que lo sitúa frente a una enorme proyección de una chimenea en la que la cantidad de castañas asadas sería interminable.

Para conocer los antecedentes del artista, Figueroa creció en un hogar puertorriqueño en Filadelfia, donde la música de Marc Anthony y otros eran básicos. Después de aparecer en programas como Star Search y American Idol, Figueroa fue descubierta por Anthony y firmó con su sello, Magnus, en 2018.

Papo Vázquez & The Mighty Pirates Troubadours - “O Come All Ye Faithful”

Papo Vázquez es un trombonista con más de 40 años en la industria musical, un icono de la música latina de Filadelfia y un pionero del estilo bomba jazz.

A lo largo de su carrera, Vázquez ha tocado con los titanes del jazz latino y con algunos de los iconos del mundo de la música latina en general. En ese tiempo, también ha tocado su parte justa de Parrandas y otros conciertos navideños junto a su Mighty Pirates Troubadour.

En esta versión en merengue del villancico inglés "O Come All Ye Faithful", el trombón de Vázquez y un saxofón guían la canción a lo largo de un gráfico acelerado complementado por una batería tradicional, congas, guiro, piano y bajo.

La interpretación fue filmada en un espectáculo de 2018 en la Iglesia de San Bartolomé en White Plains, Nueva York.

Nochevieja

La víspera de Año Nuevo es un momento de reflexión y de mirar hacia adelante, hacia las esperanzas y los sueños del año que viene. Eso fue difícil para muchos el año pasado, dada la pandemia de COVID-19 en curso.

Este año, la pandemia sigue existiendo, pero un año de vacunas da a la ciudad, al país y al mundo más esperanzas de cara a 2022.

Kenty Love - “Todo Va A Estar Bien”

Kenty Love es un cantante y compositor puertorriqueño afincado en Filadelfia, y si su descripción en su página web no explica por qué tiene que estar en esta lista, entonces nada lo hará.

Es un músico y compositor "que se esfuerza por transmitir un mensaje de buen rollo, positivismo y amor", y su lanzamiento de principios de 2020 "Todo va a estar bien" da en el clavo.

Fue un gran mensaje para comenzar el año 2021 diciéndole a todo el mundo que todo iba a estar bien, y puede que toque aún más la fibra sensible de cara al 2022.

Meek Mill - “Conga”

Si Meek Mill hubiera hecho una canción navideña estaría en la primera parte de esta lista, pero no lo ha hecho, así que nos quedamos con una amplia selección de lo que el mayor nombre del rap de Filadelfia es conocido en estos días: la combinación de ritmos de bajo y letras rápidas para promocionar a los equipos deportivos y hacer fiestas desde el centro de Filadelfia hasta los suburbios, y más allá.

El rapero también ha publicado este año un nuevo álbum titulado Expensive Pain. A primera vista, parece un lugar donde los oyentes no encontrarían música alegre, y tampoco fue donde encontramos ninguna para incluirla en esta lista, a pesar de que hay canciones potenciales como "Hot" y "Blue Notes 2".

Al igual que Kenty Love, elegimos una canción de Meek Mill que lanzó a principios de 2021 en "Conga".

Ahora, antes de saltar sobre la selección porque no es la más popular o fue parte de una campaña de Bacardi, entiende a quién rinde homenaje.

La "Conga" original fue la canción que lanzó al icono cubano Gloria Estefan y sus Miami Boys (más tarde Miami Sound Machine) al superestrellato. En el proceso, Estefan introdujo al mundo en la música latina y abrió la puerta a iconos como Shakira, Ricky Martin, Jennifer López y Selena.

La versión de Meek es una colaboración con Leslie Grace, una cantautora del Bronx, Nueva York, con raíces dominicanas que ha sido nominada a tres premios Grammy Latinos en su carrera.

Ella es la que más homenajea a la letra original de Estefan a lo largo del remake, pero Meek ofrece un verso en la mitad de la canción. Haznos caso y escúchala.

Si no te gusta, "House Party" de Meek Mill, "Rosé Red", "Uptown Vibes", "Dreams and Nightmares" (Go Birds) y cualquier otra introducción de álbum que haya hecho tendrán el mismo efecto en un ambiente de fiesta.

Udini La Voz - “All The Way Up Spanish Remix” ft. DJ Nito (Cover of Fat Joe and Remy Ma)

Udini La Voz es el orgullo de Panamá en Filadelfia, y el rapero lo hace saber en su canción más popular e interpretada, "Amo a mi Panamá".

Pero más allá de sus temas originales, Udini también es un maestro en versionar himnos del rap pop en español. Una de ellas, que hizo en 2016, fue una versión del bop de club de ese año, "All The Way Up", de Fat Joe y Remy Ma con French Montana.

La energía de Udini coincide con el ritmo en toda la versión, y aunque los temas que trata son mucho más profundos que los que marcan el original, sigue siendo una buena escucha, especialmente en Nochevieja.

Todos Santos - “Voces Invisibles”

¿Qué va mejor con un nuevo año que una canción para honrar a los que a menudo son ignorados en la sociedad y a los revolucionarios que luchan por ellos?

Todos Santos, una banda de rock latino con sede en Filadelfia, tiene "Voces Invisibles", de su proyecto para 2019 Huespedes Incomodos, para estar a la altura.

La canción, compuesta por pesados riffs de guitarra, y batería y voz potentes a partes iguales, es perfecta para empezar el año con ganas de luchar contra el poder y exigir audiencia.

De Tierra Caliente - “Traigo Alegría”

Para redondear nuestro top cinco de canciones para añadir a la lista de reproducción de Nochevieja de este año, volvemos a la positividad de la mano de Kenty Love para iniciar esta parte de la lista.

De Tierra Caliente, con sede en Filadelfia, proviene del mismo molde de música cálida y colorida, y aunque se presentan como una banda que prefiere la playa y el atardecer de verano, "entregan el sabor, el picante y la alegría de los países de clima cálido al público estadounidense, donde los formidables inviernos y la ética de trabajo de la nariz a la piedra a veces eclipsan los placeres simples", dice su sitio web.

En resumen, saben cómo montar una fiesta con su música sin importar la estación del año, y "Traigo Alegría" es sólo uno de los muchos temas de la banda que podrían funcionar para animar a la gente.