‘Leal Remix’, un tema en apoyo a las mujeres víctimas de violencia que sigue siendo machista

La violencia de género no es algo nuevo ni es una herramienta de marketing, y el feminismo no es una moda. Pero algunos artistas parecen no entenderlo. Marconi Impara ha lanzado su colaboración con el dúo Gigolo y La Exce. El tema “Leal Remix” es un intento de hablar sobre el apoyo emocional que se le brinda a una persona que está pasando por una situación de violencia de género pero aunque más disimulado, su contenido sigue siendo machista.

A pesar de que la intención del tema “Leal Remix”, de la autoría del propio Marconi junto a Gigolo y La Exce, es la de brindar apoyo a las mujeres que sufren de violencia de género, las letras de la canción continúan con una visión bastante machista hacia las mujeres. Mantiene la narrativa del hombre como el defensor y salvador de “la princesa”.

“Con esta canción contamos la historia de una chica que se deja de su pareja tóxica y éste no para de buscarla y maltratarla. Ella quiere que él la deje en paz y desesperada me cuenta su historia, a lo que le respondo que estoy aquí para apoyarla, respetarla y amarla. Que existen personas buenas en el mundo que están para uno en sus peores momentos”

Este discurso reproduce y enmascara una visión de la mujer como indefensa y sin agencia, y que se ve en la necesidad de que “otro hombre” la proteja de verdad, anulando por completo que en estos casos la responsabilidad de protección debería recaer en las autoridades. La línea “la culpa no es tuya ni de nadie” además, quita el peso de la responsabilidad en cualquier hombre que ejerce violencia sobre una mujer. No queda dudas que al reggaeton y a los reggaetoneros les queda un camino largo de deconstrucción, y repensar sobre estos temas y como se posicionan podría ser un primer paso.

El video musical del tema ya cuenta con más de 432 mil reproducciones en menos de una semana, convirtiéndolo en poco tiempo en otro éxito del reggaetonero.