Las Tiarra Girls dan la bienvenida al Mes de la Historia LGBT con "Let Love Free"

El Mes de la Historia LGBT se celebra durante el mes de octubre.

Destinado a promover el desarrollo de la historia de las comunidades LGBTQ+, es también un mes diseñado para honrar los logros de los artistas LGBTQ+.

Este mes, el grupo de pop alternativo Tiarra Girls lanzó "Let Love Free", un sencillo que pretende abrir un diálogo personal y comunitario.

Compuesto por la cantante y guitarrista Tori Baltierra, la bajista Tiffany Baltierra y la baterista Sophia Baltierra, Tiarra Girls es un trío con sede en Texas y tres veces ganador del Austin Music Award.

Las hermanas mexicanas-estadounidenses de cuarta generación se identifican como un grupo latinx, y contribuyen con este sencillo en un momento en que el Mes de la Herencia Hispana está a punto de terminar, y el Mes de la Historia LGBT ha llegado para quedarse.

"Let Love Free" navega por una narrativa sobre el viaje personal de la cantante principal Tori Baltierra, saliendo del armario y celebrando el amor verdadero.

El sencillo también cuenta con la colaboración de la artista y rapera jamaicana Lady Shacklin.

"Ha estado en mi corazón compartir esta parte de mí con todos vosotros. Desde muy joven, tenía clara mi identidad y sabía que el viaje en torno a ella sería algo que tendría que crear yo misma", escribió Tori en Instagram.

"Después de casi una década de experimentar el torbellino interno y externo que viene con esta identidad, he encontrado la quietud".

Las Tiarra Girls buscan hacer música para una "generación empoderada", y se autodescriben como "la feroz hermandad de Tiffany, Tori y Sophia Baltierra... [un poderoso trío que ofrece un sonido ecléctico y unas letras de himno que celebran un mensaje de unidad y empoderamiento".

El trío de hermanas aporta a veces un ritmo inspirado en el reggae a sus francas melodías pop. Este ritmo particular suena en el último single del trío. El grupo también es conocido por sus influencias del ska.

La banda aboga por un mundo mejor a través de su música: alentando el voto de los jóvenes con "Leave It To The People", y promoviendo la unidad de la hermandad con "Soy Chingona".

Las Tiarra Girls estarán ocupadas este mes dirigiendo su energía en torno a las comunidades LGBTQ+, y proponiendo un diálogo personal y comunitario.

También participarán en una conversación con Denise Hernández, abogada queer y fundadora de Chingonx Fest. El debate se centrará en los temas de la homosexualidad en la comunidad latina, los viajes de salida del armario y los consejos para la próxima generación de jóvenes homosexuales.

La conversación se grabará y se subirá a la red para su posterior visionado. El trío colaborará con varias organizaciones y causas LGBTQIA+, tanto virtuales como presenciales, tomando todas las precauciones de COVID-19.

El trío de hermanas lanzará un vídeo musical para "Let Love Free" a finales de este mes.