La vida de Britney tras ser libre de su custodia

Desde hace casi un mes, Britney Spears ha sido libre de la custodia legal de su padre , Jamie Spears, por lo que ha comenzado a tomar poco a poco las riendas de su vida. Aunque con un poco de miedo por equivocarse, pues hace más de 13 años no era dueña de sus propias decisiones.

En una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram, la princesa del pop comentó que tiene miedo de cometer algún error. "Siendo sincera, he esperado tanto tiempo para liberarme de la situación en la que estaba... ¡que ahora que lo he conseguido tengo miedo de hacer cualquier cosa mal y cometer un error!", comienza diciendo. "He trabajado muy duro para que llegara este momento y estoy muy feliz, pero hay bastantes cosas que me asustan".

Para Britney, esta nueva etapa está siendo difícil de llevar por las expectativas que ella debe cumplir con respecto a su carácter y estabilidad mental. “Durante tantos años, siempre me dijeron que si tenía éxito en las cosas, podría acabarse ¡y nunca lo hizo! Trabajé muy duro, pero ahora que está aquí y cada vez estoy más cerca del final, estoy muy feliz, pero hay muchas cosas que me asustan”.

Ahora, después de 13 años, Britney por fin podrá tomar decisiones por sí misma y sobre su fortuna de más de 60 millones de dólares (unos 52 millones de euros).

Una de las primeras decisiones que ha tomado sobre su nueva vida ha sido comprometerse con su novio modelo de 27 años, Sam Asghari, tras cinco años de relación.

Además de casarse, la pareja ha manifestado que quiere dejar Hollywood atrás y empezar de nuevo en un nuevo hogar y tener un bebé, luego de haber estado bajo control familiar todos estos años. “Hawaii ha sido el paraíso personal de Britney”, dijo una fuente cercana a la revista Star. “Estar junto al océano y la naturaleza es lo que ella y Sam quieren”, agregó.

Según informa la revista, la cantante planea viajar a Los Ángeles para pasar tiempo con sus hijos Sean, 16 años, y Jayden, 15, a quienes comparte con su ex marido Kevin Federline.

La revista Star dice que la pareja no tiene intención de perdonar a la familia de Britney por todos los años que estuvo bajo su tutela. “Quiere un inventario completo y un desglose contable de todos los que se han beneficiado de ella a lo largo de los años, no solo de su padre”, explicó la fuente. En cuanto a Jamie, Britney “quiere que lo castiguen con todo el peso de la ley si lo encuentran culpable de mal manejo de su dinero”.