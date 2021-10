La miniserie de Billboard y Facebook '12 hours with...' celebra la herencia latina e hispana, cerrando el Mes de la Herencia Hispana

12 hours with..., una nueva miniserie, se lanzó la semana pasada en Facebook Watch en colaboración con Billboard.

La serie tiene como objetivo promover la herencia latina e hispana, al concluir el Mes de la Herencia Hispana.

El primer episodio se estrenó la semana pasada, el viernes 8 de octubre de 2021, y contó con la participación del cantautor colombiano Maluma.

Los siguientes episodios estarán protagonizados por los artistas Anitta, Prince Royce y Mariah Angeliq. El episodio de Anitta también se ha emitido ahora, y los dos últimos se estrenarán los días 14 y 15 de octubre.

La intención de la serie es destacar los logros de cuatro artistas y mostrar a los espectadores lo que significa representar a su país y su cultura.

El camino de Malum

El primer episodio de 12 hours with... comienza con una cálida broma de Maluma, antes de profundizar en su experiencia de preparación de su primera gira desde marzo de 2020. A continuación, el espectador se adentra en su proceso de ensayo.

"Estoy aquí para representar mi cultura. Estoy aquí para representar a mi país, Colombia, y por supuesto a la cultura latina en todo el mundo", dijo Maluma en el episodio.

"No importa si eres de Colombia, Venezuela, El Salvador... tenemos que apoyarnos unos a otros, y ese es un hermoso mensaje que debemos dar al mundo. Tener más compasión con los demás", continuó.

El episodio también aborda el compromiso de Maluma con la familia, explicando cómo su nombre artístico surgió de las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana.

Maluma recorre sus propios inicios en la música, y cómo su búsqueda de una carrera notable se basó en el deseo de presentar la mejor vida posible para su familia.

Las aspiraciones de Anitta

El segundo episodio de 12 hours with... detalla la producción creativa de la cantante brasileña Anitta. La artista comienza exponiendo su definición sonora y personal del funk brasileño.

"Ser latina, y además ser brasileña, me hizo creativa, me hizo fuerte, poderosa", dice Anitta en su episodio.

Anitta nació en Río, donde empezó a cantar a los 17 años en zonas comunitarias y en las favelas. A partir de ahí, su carrera creció y, con el tiempo, se hizo con un público más amplio.

El episodio también da la bienvenida a la madre de Anitta, que, según la artista, la mantiene con los pies en la tierra gracias a su humildad y a su capacidad para acoger la sencillez.

Al igual que el episodio de Maluma, el de Anitta termina con un concierto, en el que se muestran los problemas que tuvo el equipo de Anitta durante los ensayos debido a las tormentas eléctricas, y la ansiedad que tuvo Anitta por la importancia personal que tenía el espectáculo para ella.

"Tengo gente de Brasil que me sigue desde hace años y años. Tengo público nuevo que acaba de escuchar 'Girl From Rio', y nuevo que está en inglés. Tengo [un] público latino que me sigue desde 'Downtown', pero que sólo conoce las canciones en español", dijo Anitta.

"Tengo [fans] femeninos. Tengo a la comunidad LGBTQ que me encanta. Siempre están muy emocionados, así que es una locura hacer un concierto, un espectáculo, pensando en todo esto", continuó.

A pesar de estas ansiedades, Anitta saca adelante una actuación sin apenas problemas.

Los dos últimos episodios de 12 hours with... se emitirán los días 14 y 15 de octubre, ambos a las 6 a.m. PT / 9 a.m. ET.