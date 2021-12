“It’ll Be Ok”, el tema de Shawn Mendes tras su ruptura con Camila Cabello

Como era de esperarse, Shawn y Camila transformarían su rompimiento en canción. El pasado martes Shawn anunciaba en sus redes su nuevo tema “It’ll Be Ok”. A menos de tres semanas de la noticia de su ruptura amorosa, el cantante transformó sus sentimientos en un nuevo tema. Tras dos años de relación, Shawn ha sido el primero de los dos en abordar esta nueva etapa a través de su música.

A través de un comunicado conjunto Shawn y Camila explicaron a sus seguidores haber tomado la decisión de separarse como pareja, a pesar de que el cariño se mantiene y que estarían juntos pero de otra forma.

Tras algunos rumores que comentaban que Shawn habría sido el “responsable de la ruptura”, el pasado 1 de diciembre, el cantante lanzó su nuevo single “It’ll Be Ok”, una sentida balada que habla de una ruptura, el inicio de una nueva etapa en solitario y se cuestiona una posible relación en el futuro.

“Si me dices que te vas, lo haré fácil, estará bien. Si no podemos parar la hemorragia, no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos. Te amaré de cualquier manera”