Injury Reserve publica su segundo álbum de estudio, 'By the Time I Get to Phoenix'

Injury Reserve comenzó su carrera en 2013, formándose en Tempe, Arizona. Un trío compuesto por los raperos Stepa J. Groggs y Ritchie With a T, a los que se unió el productor Parker Corey.

Al principio, el trío lanzó dos mixtapes y un EP: Live from the Dentist Office, de 2015, Floss, de 2016, y Drive It Like It's Stolen, de 2017.

Estos discos no eran álbumes, pero aún así, los tres proyectos formativos se sentían más como LPs de larga duración en el concepto y la ejecución que cualquier otra cosa.

A lo largo de los tres proyectos, Injury Reserve lanzó un hip-hop consistente que invita a la reflexión, a menudo ingenioso y totalmente original.

No hay límite para las potentes letras del trío, como en "North Pole" de Drive It Like It's Stolen, donde Ritchie With a T ofrece un diálogo escrito entre personas que ha perdido:

"Estaba revisando mi teléfono y todavía te tengo en mis contactos / Me gustaría poder llamar y que me devolvieras la llamada / Tal vez pasarle el teléfono a mi papá, sí, para poder escucharlo / Todo el mundo dice que sueno igual que él, pero mierda, hombre, no lo escucho", rapea.

El grupo, que siempre es consciente y a menudo invita a la reflexión, nunca dejó de hacer reír a los oyentes. El grupo ofreció muchos momentos de humor en estas primeras cintas:

"Recuerda que mamá me dijo que tenía que ponerme las pilas / Han pasado 10 años, la única diferencia es que yo rapeo mejor", bromea Stepa J. Groggs en "Oh Shit!!!" de Floss.

Su evolución fue lógica, aunque imprevisible. En 2019, tras dos años de trabajo, el grupo publicó Injury Reserve, su LP de debut autotitulado. Más tarde, al año siguiente, el miembro fundador Stepa J. Groggs falleció.

El nuevo álbum, By the Time I Get to Phoenix

El 10 de agosto de 2021, Injury Reserve anunció su segundo álbum de larga duración, By the Time I Get to Phoenix. Al día siguiente, lanzaron el single principal del disco, "Knees".

"Knees" se lanzó con un vídeo musical que honra al miembro fallecido del trío.

Los visuales del vídeo musical inmortalizan a Groggs, enmarcándolo en un escenario con Ritchie y Corey, destacado sólo por una silueta durante algunos momentos.

El 15 de septiembre de 2021 se publicó By the Time I Get to Phoenix. Se incluyó el mencionado single principal y su siguiente lanzamiento, "Superman That".

"Superman That" muestra al miembro Ritchie suplicando a alguien, intentando comunicarle que no hay posibilidad de salvar a ninguno de los dos.

By the Time I Get to Phoenix es un disco claramente más oscuro que cualquiera de los anteriores lanzamientos de Injury Reserve.

El segundo álbum, de 11 pistas, no pierde tiempo en establecer sus temas de tiempo, progreso, crecimiento y el reconocimiento de las cosas más difíciles de afrontar.

En "Knees", el grupo echa un vistazo a los obstáculos que ha superado y a los que tendrá que afrontar en el futuro:

"Me duelen las rodillas cuando crezco / Y eso es una píldora difícil de tragar / Porque no voy a ser más alto", canta Ritchie, meditando sobre el desarrollo personal y relacionándolo con el crecimiento físico.

Otros momentos del nuevo LP, como la totalidad de "Top Picks for You", presentan reflexiones sobre las dificultades que el grupo ha tenido que soportar.

Un intento más experimental que cualquiera de los anteriores lanzamientos del trío, By the Time I Get to Phoenix es un álbum que cualquier oyente de música experimental, o de hip-hop basado en historias, puede apreciar.

El álbum fue concebido por primera vez y más tarde después de que el grupo diera un espectáculo en Estocolmo en 2019, donde tocaron en la parte trasera de un restaurante italiano en lugar de un lugar tradicional y utilizaron un set de DJ improvisado.

Tocaron una canción improvisada cuya grabación en la pizarra sirvió de base para el álbum.

En un anuncio previo a la publicación del disco, el grupo ofreció el contexto del proyecto:

"...una de las últimas conversaciones telefónicas que mantuvimos con Groggs fue sobre su amor por la reutilización de By the Time I Get to Phoenix de Isaac Haye para titular el álbum. Poco después nos sorprendió su pérdida y, por supuesto, todo quedó en suspenso...", dijo el grupo.

La canción de Issac Hayes en cuestión se publicó originalmente en 1969 en el álbum Hot Buttered Soul, y es un remake de una canción de Glen Campbell.

"...pero finalmente nos volvimos a reunir y nos sentimos más cómodos terminando este álbum que habíamos hecho, ya que todavía resonaba plenamente (en algunos aspectos incluso tomando lo que se sentía como pre-ecoes inquietantes) y por encima de todo se mantuvo fiel a su constante insistencia mientras se grababa para simplemente "hacer alguna mierda rara", continuó el grupo.

Injury Reserve estará de gira con su último LP este año. Llegarán a Filadelfia el 10 de octubre de 2021 y tocarán su set en la First Unitarian Church.

By the Time I Get to Phoenix ya está disponible.