Helado Negro mira hacia el futuro con su onírico séptimo disco

Roberto Carlos Lange se hace llamar Helado Negro. Lange es hijo de inmigrantes ecuatorianos en el sur de Florida, y creció escuchando con frecuencia canciones de club de los años 80.

El artista publicó su séptimo álbum de estudio, Far In, la semana pasada, el 22 de octubre, que se suma a una discografía ya muy extensa.

El álbum es el primero de Helado en el legendario sello discográfico 4AD, conocido por poner en marcha una serie de actos experimentales y que rompen las reglas, como This Mortal Coil, Cocteau Twins y Pixies.

Fundada por el productor británico Ivo Watts-Russell, 4AD nació para apoyar a los artistas de gran pensamiento. La influencia del sello se extiende hasta hoy con artistas como Grimes y Big Thief, además de Helado Negro.

Cómo surgió Far In

Lange comenzó a escribir Far In justo después del lanzamiento de su LP de 2019, This is How You Smile.

La pandemia que tuvo lugar poco después de que empezara a escribir afectó mucho a las propiedades de Far In, lo que llevó a Lange a crear por completo desde un entorno doméstico al terminar el nuevo disco.

Aun así, antes de que ocurrieran los acontecimientos definitorios de 2020, Helado tuvo la oportunidad de invitar a algunos amigos a su estudio de Brooklyn en 2019 para grabar.

Allí se grabaron canciones como "Wake Up Tomorrow", la que abre el álbum y en la que participa Kacy Hill.

Además, Helado adelantó el lanzamiento de su disco con unos cuantos singles espectaculares, entre ellos el edulcorado "La Naranja", y "There Must Be A Song Like You", lanzado apenas dos días antes de la llegada de Far In.

El vídeo musical fue dirigido por Andrew Anderson. Como en el caso de los visuales de "La Naranja", Lange es el centro de atención.

Lange rueda por carreteras vacías como si estuviera en una bicicleta, mientras que los primeros planos de la cantante muestran una variada gama de emociones que van desde la contemplación hasta la comprensión.

Las localizaciones realmente pintorescas utilizadas dan lugar a unos efectos visuales impresionantes.

Una vez que los acontecimientos de 2020 empezaron a provocar bloqueos, Lange y su compañera Kristi Sword se encontraron viviendo en Marfa, Texas, durante el verano.

El viaje a Marfa - originalmente una oportunidad para grabar para su proyecto paralelo, Kite Symphony - sólo iba a durar dos semanas.

La canción "Thank You For Ever" se grabó aquí como un gesto de gratitud por su experiencia en la ciudad desértica, aislada de la desgracia que muchos trataban de evitar.

Las espantosas influencias de Far In

Far In tiene algunas influencias notables, tirando de piezas de la cultura pop y del horror a través de medios indirectos.

El tema que abre el álbum, "Wake Up Tomorrow", se inspira en un episodio de la Dimensión Desconocida titulado "Come Wander With Me", el último episodio filmado de la serie original.

En el episodio, una cantante folclórica interpretada por la actriz Bonnie Beecher queda atrapada en un bucle temporal. Algunos aspectos de "Wake Up Tomorrow" se inspiraron en la "persuasión erie" de la voz de Beecher.

A lo largo de Far In, Helado deja volar su imaginación. Todo lo fantasmagórico, embrujado e imaginario es considerado; las inspiraciones van desde la ciencia-ficción hasta la propia imaginación de Lange.

Según Helado Negro, Far In era un lugar para "abrazar a los fantasmas", y eso se nota en los atributos sonoros del LP.

La contribución de Kacy Hill es sólo un ejemplo de las espantosas secciones vocales de Far In. A menudo, la propia voz de Lange roza lo fantasmal y lo angelical.

Esta combinación de emociones es una expresión adecuada, que ilustra los efectos de la ansiedad sobre un individuo que no teme aventurarse en lo desconocido con los brazos abiertos.

Junto con la nebulosa voz de Lange y su rango, Far In emplea una instrumentación suave y sin fisuras, tan inspirada como sincera.

Desde los sintetizadores y la línea de base de "La Naranja" hasta la celestial melodía del Moog Grandmother en "Aguas Frías", la producción está diseñada con el máximo cuidado.

Far In está disponible en plataformas de streaming y para su compra a través de 4AD.