Gilberto Santa Rosa termina el 2021 con covid

Hemos visto cómo a lo largo de las últimas semanas la variante Ómicron se viene esparciendo con rapidez, contagiando a nuestros más cercanos y a muchos personajes del entretenimiento.

Este 31 de diciembre, el “Caballero de la Sala” Gilberto Santa Rosa, se despide del año contagiado de esta nueva variante, esperando mejorar y que la pandemia acabe pronto.

Hace tan solo tres días, el cantante puertorriqueño daba un concierto en Cali. Por obvios motivos laborales, Santa Rosa se estuvo realizando pruebas casi diariamente, hasta que este jueves dio positivo de covid-19. “Gilberto está bien y sabemos que se recuperará muy pronto”, señaló en un comunicado su manager Rafo Muñiz.

El salsero no podrá participar en el evento especial de despedida del año en San Juan. Santa Rosa, de 59 años, era, junto a Daddy Yankee, uno de los artistas confirmados para la fiesta de fin de año en el Distrito de Convenciones de Puerto Rico: “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest 2022”.

Además de Santa Rosa, el grupo Limi-T 21, no podrá contar con Javier Bermúdez, uno de sus vocalistas, por el mismo motivo que el Caballero de la Salsa. Justamente este jueves, la tasa de positividad superó el 30 % en la isla. El Departamento de Salud reportó 3 defunciones y 5.808 contagios entre positivos confirmados con prueba molecular y probables con antígenos