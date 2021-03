Futuro Conjunto, una endiablada ficción especulativa sobre la música del Valle del Río Grande

Imagínate que encuentras una grabación pirata de un concierto que tuvo lugar en una base de cohete abandonada del sur de Texas unos 80 años antes. Extraño, ¿no es cierto? ¿Qué tal si te decimos que el concierto fue grabado en 2120 y que tú eres un ciudadano de 2200?

Y no, no estás en esa franja de tierra rojiza y polvorienta que separa la frontera entre Estados Unidos y México. O sí lo estás. Solo que el Valle del Río Grande ya no existe. A este lugar lo llamaron Río Cristal desde que una década atrás, en ese futuro imaginario, tuvo lugar una Segunda Guerra México-estadounidense que cambió la geografía y formó nuevas y acabadas comunidades transfronterizas.

Te encuentras dentro de una narración multimedia de ciencia ficción y un álbum musical donde un grupo de bandas que hoy sólo son recuerdos enlatados -en la ficción-, toman el escenario para envolverte en una música arcaica para tu personaje en ese futuro remoto y futurista para ti, jugador-espectador-oyente:

“Astro-bachata”, “palm wave” y “futuro conjunto”.

Cualquier cosa que dinamite tu imaginación.

El siglo parpadeante

Este es el mundo que presenta Futuro Conjunto, una obra extraña de ficción especulativa que podría marcar un antes y un después en la música, ya que los músicos Charlie Vela y Jonathan Leal crearon en colaboración con 30 artistas locales cómo podrían sonar y ser el Valle del Río Grande varias generaciones en el futuro y nos lanzan de lleno a él. A un futuro que no existe. Ucrónico.

Como la mejor ciencia ficción, Futuro Conjunto también nos lleva a reflexionar sobre cuestiones urgentes de nuestro presente, como el cambio climático, la guerra, las desigualdades o la tecnología.

Pero, ¿qué nos dibuja ese futuro donde tiene lugar el concierto?

Una época oscura conocida como “siglo parpadeante” (2020-2120), donde el Valle del Río Grande ha sido asolado por un huracán y una guerra y las colonias en Marte son cosa común, en tanto el calentamiento global convierte la tierra en un infierno y proliferan todo tipo de religiones para hacer soportable la vida.

Es decir, un mundo donde lo único que queda es la música. Un álbum, Futuro Conjunto, para cuya creación Leal y Vela se inspiraron también en el pasado de la región, rindiendo tributo a sus músicas tradicionales, como el corrido, con un toque futurista.

Una suma de teatro, una web interactiva, una historia de ficción especulativa y animación que envuelve un disco.

Puede que estemos asistiendo a una nueva forma -cuántica- de integrar varias artes en una gracias a la genialidad de Vela y Leal, que ya habían trabajado juntos en otros proyectos, como Wild Tongue, una compilación de músicos locales.

En 2017, Vela también codirigió As I Walk Through The Valley, un documental sobre la escena musical underground de la región. Por su parte, Leal estuvo inmerso mientras creaba Futuro Conjunto en su doctorado en Pensamiento Moderno y Literatura por la Universidad de Stanford, para el que investigó las narrativas musicales del Valle del Río Grande.

En el álbum interactivo explican además su proceso creativo y cómo se convirtieron en cazadores del pasado y futuro del Valle del Río Grande.