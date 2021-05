Fusión histórica: Lupillo Rivera y Snoop Dogg revolucionando el rap

¿Alguna vez pensaste escuchar a un cantante de corrido con un rapero? Probablemente Lupito Rivera tampoco. “Cuando me presentaron la idea por primera vez yo pensé que George Prajin (Presidente de Z Records) tenía un problema, no me imaginé la canción de esta manera, pero de verdad quedó muy interesante”, dijo el conocido músico del regional mexicano. Aún así, este 14 de mayo se estrenará Grandes Ligas, un tema en colaboración con Snoop Dogg, B-real de Cypress Hill, Alemán y Santa Fe Klan.

Los músicos implicados en esta nueva fusión han expresado su apertura a trabajar de la mano con diferentes géneros, a pesar de no ser su fuerte. La colaboración para algunos de ellos es nueva, pero según el rapero Alemán, “el que no arriesga no gana, en Estados Unidos tienen una cultura y un amor al rap y ahora nos toca aquí (en México), es el momento adecuado de hacer una mezcolanza como esta, ‘Grandes ligas’ es un parteaguas para la cultura urbana”.

Snoop Dogg ha sido una pieza clave para esta fusión, ya que de alguna forma ha tenido contacto previo con los artistas que participan de la colaboración. Recordamos el tema "Mi tío Snoop" que lanzó con el rapero alemán.

Además, fue compañero de clase de Lupillo, pues asistieron juntos al colegio en Estados Unidos. “Es una persona que siempre ha apoyado la música mexicana, había escuchado la música de mi hermana (Jenni Rivera) y cuando escuchó El pelotero le gustó”, aseguró el cantante,quien además contó que trabajar con un rapero ha sido uno de sus sueños.

Los músicos resaltan la importancia de abrazar otros géneros y salir de esa zona de confort en la que entran cuando son reconocidos. “Mucha gente del rap no quiere cruzar las líneas del género, yo respeto mucho el rap y todos los géneros, no tengo problema en mezclarlos”, mencionó el joven de Guanajuato, del centro de México.

El video del tema estuvo a cargo del cineasta Edgar Nito, quien contó que en la historia “están planeando un golpe desde diversas partes del mundo para lograr hacer una movida grande. No son un equipo cualquiera y juntos forman las Grandes ligas”, poniendo a prueba las habilidades de los músicos.