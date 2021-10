Flores quiere llevar al mundo la experiencia indígena de la frontera mexicano-americana a través de la música

Como cantante de ascendencia indígena mexicana-estadounidense, la herencia de Flores tuvo una gran influencia en la composición de su último sencillo, "Mayahuel".

"Mayahuel" se lanzó con un vídeo musical influenciado por las historias de violencia contra las mujeres cerca de la ciudad natal de Flores. En particular, se enmarca en una historia representada en un cortometraje sobre una trabajadora del sexo en México que tuvo un embarazo involuntario.

Ahora está preparando el lanzamiento de su primer proyecto del mismo nombre, Mayahuel, una producción que originalmente planeó para un lanzamiento en 2020 antes de que los planes cambiaran.

Sin embargo, los temas del proyecto sobre la inmigración, la identidad cultural, la colonización y los roles de género se mantienen intactos.

Mayahuel es el nombre de una deidad femenina de la mitología azteca. Flores eligió el nombre para su single principal y su álbum como homenaje a las deidades femeninas de sus antepasados indígenas.

La educación de Flores, sus primeras influencias

Flores creció en la reserva india de Tigua -dentro de El Paso y el asentamiento más antiguo de Texas- en el desierto de Chihuahua.

Flores explicó cómo su crianza en El Paso, en la frontera, influye en su escritura:

"Todo el proyecto que tengo es... un homenaje al lugar de donde vengo... quizá un poco politizado sobre el hecho de haber crecido en la frontera", dijo Flores a AL DÍA. "Es una experiencia con muchos matices, por lo que mucha gente no sabe realmente lo que se siente al crecer en el lado sur de la frontera. Está profundamente influenciado".

Flores cree que crecer en una reserva de Tigua conlleva matices y experiencias diferentes a las de los residentes de la ciudad. Esto se debe, en parte, al trato y el abandono que los estadounidenses dan a los habitantes de México y Sudamérica a lo largo de la frontera.

"La frontera... divide a las naciones... Esa es la razón por la que es tan importante para mí identificarme públicamente de esta manera", dijo Flores. "Siento que se nos deja fuera de la conversación. Los sudamericanos, los mexicanos y los indígenas están muy presentes en la conversación".

En la reserva indígena de Tigua se encuentran las misiones de Ysleta, construidas en el siglo XVI. Por la misma época, los primeros colonos españoles llegaron con la intención de convertir la cultura de los nativos.

Hoy en día, los restos de la colonización aún resuenan por toda la zona.

Nacida en el seno de una familia de trabajadores agrícolas, braceros y mineros de la plata, la familia de Flores se vio sometida a una época de leyes discriminatorias de Juan Crow, prácticas laborales e inmigratorias inhumanas.

"[Mi familia] fue trabajadora durante muchas generaciones, y creo que es importante también representar eso", dijo Flores. "No me puedo imaginar lo que pensarían de que ahora esté a punto de hacer música, de tener un escenario público... hace tres, cuatro generaciones, no había gente mexicana, ni nada -a menos que fueran bandidos- que salieran en la televisión".

La madre de Flores fue una activista y líder del movimiento "Ni Una Más", una madre soltera que presionó contra la violencia hacia las mujeres.

Criada por matriarcas, la representación de la mujer es un aspecto importante de la música de Flores. Sus canciones tienen en cuenta la violencia contra las mujeres y el empoderamiento femenino.

"Quería inyectarme de alguna manera en la idea de que las mujeres son en realidad siempre lo que hemos creído en nuestras culturas... somos sagradas... como quieras llamarlo", dijo.

Al incorporar elementos de cierto folclore, Flores pudo escribir potentes meditaciones sobre la justicia para las mujeres afectadas por la violencia a través de la lente de deidades específicas.

"En este tipo de creencias, hay un ser omnipotente... En cuanto a la violencia contra las mujeres en nuestra cultura, sentí un poco de rabia... eso es lo que me hizo intentar escribir desde esa perspectiva de retribución y venganza".

Flores era también la menor de cinco hermanas en un hogar que apreciaba la música.

Artistas como Chavela Vargas, Sarah Vaughn, Dinah Washington y Paquita La Del Barrio sonaban en la casa de Flores cada mañana durante sus años de juventud.

Cuando la propia Flores empezó a explorar sus intereses musicales, la artista gravitó hacia el clásico y rompedor álbum de 1998, The Miseducation of Lauryn Hill.

"The Miseducation of Lauryn Hill fue un periodo de mi vida", dijo. "Todos nos esforzamos, al menos en el soul y el R&B, por sonar al menos un poco [como Hill]. No sólo eso, sino que tiene una forma de contar historias que es realmente auténtica".

El disco seminal de Hill se convertiría en una especie de banda sonora para la cantante, además de los álbumes de Rage Against the Machine prestados por sus hermanas.

"Soy una gran fan de Rage Against the Machine. También de los Deftones. Eran una época de la música que iba realmente a contracorriente", dice.

Estos álbumes desarrollarían una apreciación más profunda de las letras que emplean temas de expresión política.

La música desgarradora de Radiohead y el lirismo y la narrativa sombríos de Frank Ocean contribuyen a la mezcla final de la paleta musical de Flores.

"Radiohead... musicalmente, y fonéticamente... la forma en la que juntan las cosas es tan meticulosa y en cierto modo me inspiró musicalmente para pensar más profundamente en cada instrumentación que quiero tener en una canción", dijo.

Los planes de Flores para el futuro, el próximo proyecto de debut

Flores escribió "Mayahuel" a finales de 2018. El sencillo siempre tuvo la intención de liderar, pero a medida que el tiempo había avanzado, las perspectivas crecieron para representar algo más.

"La administración de Trump se había vuelto increíblemente hostil para la gente de mi familia, para la gente de la frontera", dijo Flores. "Sentí que era increíblemente importante, porque soy mexicano-estadounidense, y mi existencia es política, que tenía que... para mí y otros artistas... reflejar el tiempo".

Flores tenía planes para el lanzamiento de su proyecto debut en 2020, pero como muchos músicos durante casi los últimos dos años, los planes se han descarrilado.

A pesar de ello, Flores mira con optimismo hacia el futuro, y planea una fecha de lanzamiento posterior.

Tras el cambio de planes, lo que importa es que el proyecto saldrá pronto, cuando sea el momento adecuado. Flores espera que el proyecto terminado llegue al público y evoque emociones.

"Espero que resuene en la gente que se identifica de forma similar a mí: Los mexicano-estadounidenses, los jóvenes, los afroamericanos", dijo Flores. "Todos sentimos colectivamente las mismas cosas en nuestra historia".

