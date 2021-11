Explorando la serie 'Two Track' del Berklee College of Music con Sheila del Bosque y Alice Macedo

La serie Two Track del Berklee College of Music comenzó el pasado mes de septiembre. A día de hoy, la serie ha acumulado nueve episodios y sigue en marcha.

El primer episodio de la serie contó con la participación de Zami, cantante, compositora y poeta de Filadelfia.

Zami interpretó su canción original "Thank You" además de una versión de "They Could Be Wrong" de Lianne La Havas.

La serie incorpora actuaciones de músicos seleccionados y narraciones de los mismos artistas destacados.

Se publica un nuevo episodio todos los miércoles a las 20.00 horas (hora del este), y está previsto que continúe este programa durante el actual semestre de otoño de la universidad.

La configuración de Two Track incluye un único micrófono y un tema designado para cada mes. El tema de septiembre fue "conexión", el de octubre "transformación", mientras que el de noviembre será "gratitud".

Estos temas se representan mediante la alineación de la pista elegida por el artista, o un segmento de narración más directa dentro del episodio.

Berklee es conocida por mostrar muchas historias y culturas. En 2014, la escuela lanzó Berklee Latino, un programa musical que ofrece a los alumnos la posibilidad de explorar la música latina en la escuela.

Al igual que la universidad abrió la puerta a culturas e historias a través del programa, la serie Two Track se esfuerza por recoger una rica variedad de cultura y sonido musical.

Encuentro con la flautista Sheila del Bosque

En la primera semana completa del pasado mes de octubre, la músico Sheila del Bosque actuó en la serie Two Track, alineando su actuación con el tema de la transformación.

Su música suele incorporar aspectos de la música afrocubana contemporánea y tradicional con influencias del jazz europeo.

Nació en La Habana, Cuba. Principalmente flautista, del Bosque ha ganado múltiples premios y reconocimientos. También es la primera música profesional de su familia.

Sus padres eran profesores aficionados a la música, por lo que recibió un gran apoyo en sus actividades musicales.

Explica que, durante los años de juventud de su padre, no era común ser músico en Cuba.

"En aquella época, ser músico, ser pianista, ser violinista, ser músico -sobre todo en algunos pueblos de Cuba que estaban segregados- no era algo bueno", dijo del Bosque a AL DÍA.

A pesar de proceder de una época menos abierta a los músicos profesionales, el padre de Del Bosque fomentó su interés por las artes. Nos contó que algunos de sus primeros juguetes, incluso, eran instrumentos como el xilófono.

Debido a las prácticas tradicionales de educación musical en Cuba, del Bosque comenzó a aprender música a una edad temprana con la intención de estudiar esta forma de arte durante toda su vida. A los 10 años, comenzó un riguroso estudio de la música.

"Me pasaba todo el tiempo con mi instrumento", dice del Bosque. "Podía pasar horas y horas estudiando la flauta".

Una vez más, a contracorriente, el padre de Del Bosque nunca le exigió que estudiara música hasta el punto de que tocar no le resultara natural y agradable.

Eso le ha hecho creer hoy en día que la música debe ser, por encima de todo, amor, co-creación y gratitud, y nunca una expectativa.

Del Bosque pasó de los estudios iniciales a estudiar en un conservatorio y luego a completar un programa de licenciatura en música clásica mientras estaba en Cuba.

Después de terminar sus estudios en Cuba, Del Bosque quiso probar a estudiar en una escuela internacional, además de perseguir un mayor sentido de sí misma dentro de su música. Esto llevó a la flautista a Berklee.

En la actualidad, está cursando una segunda licenciatura en composición cinematográfica, con especialización en dirección de orquesta, en la universidad.

Para su episodio de Two Track, del Bosque versionó "Manteca" de Dizzy Gillespie, y tocó una canción original titulada "Cuentos del Aire".

La acompañaron el teclista Harold Charon y el baterista Cristián Tamblay.

Según del Bosque, la primera canción interpretada está más alineada con un estilo de jazz latino, mientras que la segunda es más experimental, electrónica y contemporánea.

Del Bosque describió la experiencia de actuar en Two Track como una experiencia que acogía lo experimental, una experiencia en la que era libre de ser creativa.

Algunas de las técnicas que Del Bosque utilizó las describió como "técnicas extendidas".

Las técnicas extendidas emplean a veces elementos de percusión o una aplicación de sonidos aéreos para emular la propia naturaleza. La flautista también utilizó pedales para crear retardos y aplicar distorsión.

También se utilizan algunas campanadas, la imitación del canto de los pájaros, un palo de agua y el caxixi (un instrumento de percusión menor brasileño).

"Un componente que me encantó, desde el principio, [fue que] había una historia detrás de la música", dijo del Bosque. "Creo que los seres humanos siempre necesitamos tener una historia detrás de las cosas... Me encanta esta parte de entrar en contacto con la historia del intérprete, la historia detrás de la música".

Al tocar el tema de la transformación de su episodio, del Bosque recuerda que metió "toda su vida", sólo lo más fundamental, en una maleta cuando se mudó a un nuevo país, y que sólo procesó todo después de la mudanza.

Durante su actuación en Two Track, del Bosque recita un poema original, que forma parte de su canción "Cuentos del Aire".

El poema detalla una historia sobre el concepto de la vida, a menudo relacionando el concepto con diferentes imágenes de la naturaleza.

El poema, en el español original de Del Bosque, dice lo siguiente

"Me dijo el viento al oído / Que en cada semilla hay vida / Y que las vidas del mundo / Danzan en la noche clara

"Yo soy noche y también día / Yo soy danza oscura y clara /Soy vida del mundo y semilla / Con olor a viento de agua / Soy música y también pausa / Soy velero, soy ribera / Soy lo que ves cuando pasas / Soy lo que ves cuando quedas..."

El poema trata de la transformación, pero sobre todo de la propia Del Bosque.

"Trata de cómo yo, como persona, puedo contener todas estas cosas... Puedo ser música pero puedo ser silencio".

En el futuro, del Bosque continuará sus estudios en Berklee, al tiempo que se involucrará en algunas actividades de mayor carga social.

"Intentaba mejorar el intercambio entre Estados Unidos y Cuba, y traer más gente de aquí, porque tenemos mucha gente con talento allí", dijo del Bosque. "Lamentablemente, es una isla sin muchas oportunidades para la gente".

"Hay que ser un líder de los cambios... Hay que ser un revolucionario del tiempo que se vive", continuó.

¿Quién es Alice Macedo?

Alice Macedo es una cantante y compositora de Río de Janeiro, Brasil.

Comenzó a actuar a la temprana edad de seis años. También a esa edad, Macedo pidió a su madre que le diera clases de canto, y desde entonces no ha dejado de hacerlo.

Después de terminar la escuela en Brasil, comenzó a considerar sus próximos pasos.

En 2017, la familia de Macedo se trasladó a Miami, y Macedo acabaría decantándose por la música como actividad académica tras terminar su último año de instituto en Florida.

La cantante visitó Berklee antes de decidirse por una escuela, y la universidad se mostró rápidamente como su lugar de aterrizaje ideal.

Macedo estaba interesada en estudiar más de un aspecto de la música.

Ahora está en el último año de la universidad y se está especializando en Gestión y Negocios Musicales.

Su música está influenciada por la bossa nova, la samba y la MPB (Música popular brasileña): música que puede describirse como la de su país. Macedo también está influenciada por la música pop, el R&B y el soul.

La compositora toca la guitarra, el piano y un poco de ukelele, pero prefiere perfeccionar sus habilidades como cantante.

Para su episodio de Two Track, la cantante interpretó una versión de "Emoções" de Roberto Carlos y "Light", una canción original.

La actuación de Macedo estuvo respaldada por el guitarrista Eduardo Resende y el pianista y teclista Carlos Ruiz.

Macedo no era ajena a la actuación cuando trabajó en Two Track, pero la cantante dijo que nunca había tenido una experiencia como ésta.

Después de haber grabado sus actuaciones en el pasado, Macedo dijo que era la primera vez que se grababa su actuación en un entorno tan íntimo.

"Todo el tiempo tuvimos las cámaras muy, muy cerca de nuestras caras. Estaban girando... y tuve que fingir que no estaban allí todo el tiempo", dijo Macedo.

A pesar de la nueva configuración, Macedo tocó junto a dos músicos que ya habían tocado con ella en recitales anteriores, lo que añadió una energía de familiaridad al íntimo entorno de la grabación.

Para la canción original de Macedo "Light" -la segunda que se interpretó durante su episodio de Two Track- la inspiración original para la canción vino de un año que se niega a ser olvidado.

"Escribí ['Luz'] durante la pandemia en un momento en el que estaba muy - no creo que nadie estuviera bien - pero yo no estaba bien", dijo Macedo. "Se llama 'Luz', así que al mismo tiempo quería encontrar una salida del túnel, de la horrible situación que estábamos viviendo todos, y esa canción surgió de eso".

Macedo nombró a muchos artistas brasileños, de pop, soul y R&B como influencias que la ayudaron durante el tiempo que escribió la canción.

"Es extraño cómo todo eso se juntó para crear una canción que parece que sólo está influenciada por el pop, pero en realidad está influenciada por muchas cosas", dijo Macedo. "Para esta canción, diría que nos inspiramos mucho en Dua Lipa".

Aparte de las inspiraciones sonoras de "Light", y de las abundantes inspiraciones de Macedo, a la compositora le encanta cantar música brasileña.

"Me encanta mostrar mi cultura en cualquier punto, en cualquier momento que pueda. Estoy muy orgulloso de ella... es muy hermosa, y hay que mostrarla", dijo Macedo. "Estoy contento y feliz de hacerlo en cualquier oportunidad".

Macedo aprecia todos los tipos de música brasileña, y sus favoritos son: la samba, la música popular brasileña y la bossa nova.

En el autoproclamado "otro lado" de la música favorita de Macedo se encuentran el pop, el soul y el R&B.

La compositora solía cantar jazz a menudo, y ahora cree que gran parte de su técnica está sacada del jazz.

Actualmente, Macedo confía en que su propia música y sus actuaciones graviten hacia el pop, el soul, el R&B y la música brasileña.

Al reflexionar sobre la serie Two Track, Macedo compartió algunos pensamientos:

"Berklee está en el momento en el que somos post-pandémicos, y están probando cosas diferentes para innovar", dijo Macedo. "Creo que la idea de este proyecto es realmente interesante... se puede obtener un poco de lo que sucede aquí... da una oportunidad a los estudiantes de mostrarse".

Después de Berklee, Macedo espera continuar por su camino actual, aunque quizás probando sus talentos detrás del escenario además de sobre él.

Por encima de todo, la cantante espera ser feliz en sus futuras actividades musicales, mostrando al mismo tiempo su cultura siempre que sea posible.

"Creo que es muy importante traer [mi cultura] aquí, porque siento que tengo esta especie de deber de mostrar un poco de mi país y mostrar un poco de mi música a la gente que puede no conocerla, o puede no entenderla", dijo.

Macedo fue la séptima artista que actuó en Two Track. La lista de reproducción de cada uno de los episodios de Two Track se puede encontrar ahora en YouTube.