Explorando la "explosión latina" de finales de los 90 y principios de los 2000 en "It's Been a Minute with Sam Sanders"

El podcaster Sam Sanders analizó recientemente la "explosión latina" de la música popular, observada por primera vez a finales de los años 90 y principios de los 2000.

La conversación tuvo lugar en el podcast de NPR de Sanders, It's Been a Minute with Sam Sanders.

Sanders colabora con NPR desde 2009. It's Been a Minute with Sam Sanders es un podcast semanal que consiste en entrevistas y envoltorios de noticias, y publica dos episodios por semana.

El último episodio, "La 'Explosión Latina' de 1999 persiguió los éxitos del crossover. Hoy, los artistas latinos no los necesitan", es el tercer episodio de una serie de tres partes sobre los crossovers en la música pop. El episodio fue co-presentado por Andrea Gutiérrez de NPR.

Sanders considera el episodio como un "estudio de caso" de un evento de crossover que tal vez no era necesario, y el estado del crossover en general hoy en día, ya que las líneas de género se vuelven cada vez más borrosas.

Esta "explosión latina" de los 90 se describe como un aumento significativo de los artistas latinos en la radio occidental, que comenzó con el éxito internacional de "Livin' La Vida Loca" de Ricky Martin.

Después de que Martin interpretara "La Copa De La Vida" en los premios Grammy de 1999 -lo que le valió la atención de Occidente-, los productores discográficos buscaron el siguiente éxito latino.

Esto condujo a la creación de "Livin' La Vida Loca" de Martin, una canción que a menudo se cita como uno de los principales pilares de la explosión latina de los 90.

Este momento propició el ascenso de artistas como Jennifer López, Shakira, Marc Anthony y Enrique Iglesias, que dominaron las listas de Billboard durante esa época.

La explosión latina de los 90

Aunque la intersección cultural es un lugar común celebrado y más natural hoy en día, la particular explosión latina en cuestión estaba fuertemente arraigada en los esfuerzos de marketing.

"Al repasar las canciones, los vídeos y la presentación de estos artistas -a 20 años de distancia de ese momento- te das cuenta de lo torpe que era toda la presentación", dijo Sanders.

Sanders profundizó en su percepción de este momento de la música popular, observando los factores desde un punto de vista del pasado pero también del actual:

"Había estos artistas que intentaban hacer algo que, creo, los ejecutivos pensaban que se quería, pero que quizás no se necesitaba. Así que acabas con artistas como Shakira tiñéndose de rubio y viéndose obligada a cantar en inglés, de una forma que en aquel entonces asentíamos y bailábamos, pero que ahora nos parece torpe", dijo.

La productora de NPR, Andrea Gutiérrez, recorrió las experiencias que tuvo al investigar este cambio en la corriente principal, que ella misma vivió.

"Soy chicana, crecí en el sur de California... profundizar en el trasfondo y las historias que hay detrás de cómo se hicieron las canciones... ha sido esclarecedor y algunas de ellas confirman lo que yo sentía en ese momento de lo que era todo el asunto", dijo.

Veinte años después, los artistas de ascendencia latina llegan al público de todo el mundo a través de la cultura hecha por ellos mismos, proyectada con la ayuda de las plataformas online.

"Existía esta suposición de que los americanos tontos, como yo, no podían disfrutar de una canción si no estaba en inglés", dijo Sanders. "Ahora vemos, en los últimos años, que no es así, y probablemente nunca lo fue".

Sanders cree que los creativos, los ejecutivos y las estructuras corporativas deben ser más conscientes de lo que los consumidores pueden soportar.

Los premios Grammy no querían que Ricky Martin actuara en 1999, ya que era latino y desconocido, pero tras el sorprendente éxito de su actuación, la música mainstream tomó un camino particular.

A partir de finales de los 90, unos años demasiado pronto para el streaming, los ejecutivos musicales buscaron repetidamente nuevas estrellas latinas. El objetivo era canalizar los pilares del pop preexistente, pero incorporando aspectos de la música latina.

"No podemos separar lo que ocurría en la música pop y en la industria musical de la época de lo que ocurría en el mundo", dice Gutiérrez. "En aquel momento se hablaba mucho de la latinización de Estados Unidos, de que se trataba de una población en crecimiento".

Sanders cree que el cambio de enfoque hacia los artistas latinos en la corriente principal, en ese momento, fue un intento de hacer publicidad a las audiencias principalmente occidentales, y pretendía capitalizar la creciente atención mundial de la música latina.

Una cuestión de tiempo

Gutiérrez compartió su creencia de que todo se redujo a la oportunidad, y que mientras el mundo occidental se ajustaba a la afluencia de población latina, la industria musical intentaba hacer lo mismo.

"En California se aprobaron varios proyectos de ley como reacción a la creciente población latina", dijo Gutiérrez.

"Tienes este poder creciente... una población a la que puedes dirigirte, pero también está llegando al final de lo que era la industria musical en ese momento. Había conglomerados masivos que tomaban el control, pero también fue justo antes de que todo se volviera digital", continuó

El paso a lo digital desbarató el creciente intento de explosión latina, al igual que las opciones digitales seguirían desbaratando y alterando la norma de consumo de medios en los años venideros.

Gutiérrez, ayudante de producción en It's Been a Minute with Sam Sanders, cree que el intento de explosión latina resultó oportunista, especialmente en retrospectiva.

Siendo un estudiante de secundaria en la época en que se lanzó "Livin' La Vida Loca", Gutiérrez percibió la explosión latina como algo vergonzoso y un bombardeo mediático forzado.

"Incluso esa frase 'explosión latina'. No podía deshacerme de la sensación de estar siendo comercializado", dijo Gutiérrez en el episodio. "Como si alguien hubiera capturado un rayo en una botella, pero esa botella fue probada en el mercado y enfocada a la muerte. Y me pregunté: ¿para quién es esto?".

Gutiérrez dice que fue difícil desentrañar los sentimientos negativos que tuvo por la explosión latina, y citó el momento como un indicador de la "importancia decreciente" del crossover.

Relacionó esto con un hecho que se da en las comunidades y familias latinas, la sensación de tener que hacerse apetecible para el público blanco, anglosajón y angloparlante.

"Eso es algo que la gente experimenta en sus propias vidas y en sus propios hogares", dijo Gutiérrez.

Cumplir con la "línea de fondo"

La explosión de la música latina estuvo influenciada por la "línea de fondo" de la música convencional: un enfoque para maximizar el interés del consumidor en un producto, pero el control de la radio, y el poder designado otorgado a los sellos discográficos, ha desaparecido desde entonces.

Cuando se piensa en el "balance final", el balance final es más grande [hoy en día], y ya nadie está a cargo de él", dijo Sanders. "El fondo es simplemente todas las palancas y mecanismos utilizados para controlar el acceso... están desapareciendo".

Uno de los principales factores que contribuyen a la explosión latina es que los latinos proceden de entornos variados, tienen experiencias diferentes y deseos y necesidades diferentes.

"Todo lo que necesito es mi smartphone para encontrar lo que necesito, lo que quiero... No necesito que ningún ejecutivo me diga lo que quiero", dijo Sanders.

Hoy en día, las poblaciones latinas no necesitan que los ejecutivos de las discográficas intenten señalar lo que les interesa. Todo está a la vista y a disposición de cualquiera que tenga acceso a Internet.

Independientemente de los intentos de la explosión latina, las poblaciones latinas no tienen necesidad de cuestionar lo que escuchan. Por el contrario, como mucha gente, estas poblaciones confían en la cultura y los medios de comunicación que disfrutan, y la cultura ha ido creciendo desde entonces.

El episodio de la explosión latina de It's Been a Minute with Sam Sanders ya está disponible.