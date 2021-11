El supergrupo de Bruno Mars y Anderson .Paak, Silk Sonic, lanza su álbum de debut

Los creadores de éxitos Bruno Mars y Anderson .Paak presentaron por primera vez su proyecto Silk Sonic con el notable sencillo "Leave the Door Open" en marzo de este año, precedido por la introducción del álbum.

El sencillo atrajo la atención del público en general y de los fanáticos de la música por igual, y atrajo la atención del supergrupo debutante.

Ahora, el grupo ha lanzado su álbum de debut, An Evening With Silk Sonic, que llegará a las estanterías el viernes 12 de noviembre.

No es sólo el poder de las estrellas lo que atrae a los oyentes.

Mars y .Paak se complementan mutuamente en Silk Sonic, mostrando exactamente lo que hace que los dos artistas sean especiales.

Silk Sonic lleva el estilo limpio y pulido de Mars fuera de su zona de confort, y a las ideas revivalistas más sueltas y frías impulsadas por el siempre genial .Paak.

A lo largo de su debut, perfectamente fluido, el dúo se complementa a la vez que se empuja mutuamente a perseguir los sonidos de antaño que el debut trata de encarnar.

Aun así, el disco no depende en exceso de la nostalgia y sus características revivalistas. El álbum busca honrar el soul, el funk y el R&B al tiempo que presenta estas sensibilidades con originalidad y corazón.

El disco cuenta con la participación de Thundercat, Bootsy Collins, Babyface, D'Mile, Homer Steinweiss de los Dap-Kings y el propio Larry Gold de Filadelfia, entre otros.

"Put On a Smile", "After Last Night", "Skate", "Smoking Out the Window", "Blast Off" y "Leave the Door Open" cuentan con cuerdas arregladas y dirigidas por Larry Gold en los MilkBoy Studios de Filadelfia.

El álbum adquiere perspectiva y estilo variado gracias a su amplia lista de colaboradores. La lista completa de colaboradores puede encontrarse aquí.

El álbum de debut del supergrupo Silk Sonic ya está a la venta.