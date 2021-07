El fondo Mac Miller otorgará ayudas de $1,000 a jóvenes artistas de color del suroeste de Pensilvania

El fondo Mac Miller anunció recientemente la próxima distribución de 75 subvenciones de $1,000 cada una para ser otorgadas a artistas negros, indígenas y POC (BIPOC).

Para calificar, los solicitantes deben ser miembros de la comunidad artística del suroeste de Pensilvania y ser evaluados por un comité de selección.

Estas subvenciones no están destinadas a financiar proyectos específicos, sino que estarán "basadas en la práctica". Los beneficiarios de las subvenciones podrán utilizar el dinero en el área que elijan.

En 2018, después del fallecimiento del conocido rapero y productor nacido en Pittsburgh Mac Miller, su familia decidió establecer un fondo con su mismo nombre.

En 2019, el fondo premió a sus dos primeros beneficiarios, un estudiante de Hope Academy of Music and The Arts y otro de MusiCares, con subvenciones de $50,000 cada una.

La misión del fondo es apoyar a los músicos jóvenes proporcionándoles los recursos necesarios para desarrollar su potencial a través de la expresión y de la comunidad. El fondo Mac Miller está destinado a continuar el legado de Miller de ayudar a su comunidad y a sus compañeros músicos.

El fondo Mac Miller opera en colaboración con la Fundación Pittsburgh.

La Fundación Pittsburgh es una fundación comunitaria establecida en 1945 que se centra en la concesión de subvenciones. Sus recursos involucran principalmente fondos de donación establecidos por individuos, organizaciones y empresas con interés en donaciones caritativas.

El Fondo Mac Miller apoya la programación y brinda recursos y oportunidades a los jóvenes en las comunidades del suroeste de Pensilvania.

El fondo espera apoyar a las organizaciones que abordan la preocupante prevalencia del abuso de sustancias en la industria de la música y a las organizaciones que ayudan a los jóvenes de 27 años o menos en las diferentes etapas de la adicción, el tratamiento, la recuperación y el postratamiento.

"Este programa es otro maravilloso ejemplo de cómo el fondo está canalizando el espíritu de Mac Miller en la región de Pittsburgh y el resto del país", dijo Lisa Schroeder, directora ejecutiva de la Fundación Pittsburgh.

Schroeder espera que estas subvenciones contribuyan a crear una escena artística más equitativa en el suroeste de Pensilvania.

La carrera de Miller fue exitosa y de larga duración, expandiéndose mucho más allá de Pittsburgh, pero el compromiso del difunto artista con las raíces de su ciudad natal define su legado.

Para ser considerado para una de las 75 subvenciones del fondo Mac Miller, los solicitantes deben vivir en uno de los siguientes condados de Pensilvania: Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Fayette, Greene, Indiana, Mercer, Lawrence, Somerset, Venango, Washington, o Westmoreland.

Las solicitudes estarán abiertas hasta el 23 de julio. Para postularse, haga clic aquí. Las decisiones sobre los beneficiarios se tomarán el 1 de septiembre.