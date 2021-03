El Flaco Jimenez es reconocido por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

El reconocido acordeonista y seis veces ganador del Grammy, Leonardo Flaco Jimenez, ha sido incluido con su disco Partners en la lista de los 25 tesoros musicales que deben ser preservados por su importancia histórica y cultural de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El Flaco Jiménez es el único músico latino en la lista de este año y se une a colegas reconocidos en años anteriores de la talla de Carlos Santana, Fabia All-Stars, Tito Puente Linda Ronstadt, Selena y Gloria Estefan, entre otros.

El músico de 82 años recordó en una entrevista compartida por la Biblioteca que "la gente consideraba mi música como música de cantina, no era respetada. El acordeón era considerado algo así como un chiste. Respeto a todos los que me ayudaron con este disco, y me siento halagado por este reconocimiento". Partners, su disco bilingüe publicado en 1992, fue una colaboración con músicos como Stephen Stills, Linda Ronstadt, Ry Cooder, Emmylou Harris y Los Lobos.

El artista mexicano-estadounidense, interpreta principalmente el conjunto, un género que se basa en gran medida en el acordeón y el bajo sexto. Empezó a tocar en Texas, donde nació, bajo la influencia de su padre y abuelo, grandes músicos del estilo tejano. La inclusión de su disco en la colección de la Biblioteca es otro merecido premio en su carrera, junto a los Grammy,el Billboard Latin Music Lifetime Achievement Award y Tejano Music Awards que ha acumulado a lo largo de los años.