El Festival “Primavera Sound” viaja a Chile

Uno de los festivales de música más importantes actualmente de España y Europa, tendrá su primera versión en Chile. El Primavera Sound es un festival que nace en Barcelona y que con el tiempo ha abierto sus fronteras para comenzar a replicarse por el mundo. Este año, el festival se realizará en el país del sur entre el 7 al 13 de noviembre del 2022.

Sumada a sus ediciones de Barcelona, Porto y la última sede anunciada, Los Ángeles, el festival lanza tras 19 ediciones su primera edición en Latinoamérica. El Primavera Sound se llevará a cabo en Santiago de Chile y será una coproducción de Primavera Sound y Rock Stgo.

El evento se celebrará del 7 al 13 de noviembre con un modelo de festival urbano del siglo XXI que además reactivará varios espacios de la ciudad durante la semana y se llegará hasta el parque Bicentenario de Cerrillos donde desarrollará su programación central.

El line up aún no ha sido anunciado pero las expectativas alrededor del evento no se han hecho esperar. La música en vivo en la región es una industria que continúa preparando su reactivación, y con el anuncio del Primavera Sound en Chile, espera regresar con fuerza.

Según un comunicado de la organización, realizar el festival en otras partes del mundo significa acercar un trocito de Barcelona con naturalidad dentro del tejido cultural de la ciudad que acoge esta fiesta de la música. El objetivo es también ayudar a impulsar la escena musical local, pero también busca trasladar los valores que sustentan el festival de Barcelona: la sostenibilidad, la igualdad de género, el compromiso social y la integración urbanística.