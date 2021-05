Desta French: “Me siento afortunada por poder representar a mis raíces con mi música”

Desta French es una de las voces más interesantes del underground londinense entre otros motivos porque es capaz de surfear con ella el género que se proponga, del R&B hasta la música de clubs, para ofrecernos melosas interpretaciones propias y evocadoramente latinas.

Su último single, “Ojos negros”, invita a perderse en una pista de baile mientras que el disco que lanzó el año pasado, San Lazarus, funciona a medio camino con el rumor tropical y los arreglos jazzísticos que en ambos casos destacan su voz.

Desta French es mitad colombiana y mitad italiana, actualmente reside en Londres pero ello no resulta en un impedimento para conectar con sus raíces latinas, que explota con la intención de “latinizar” al resto:

“Todo lo que hago es una exploración de mi conexión con las culturas que he tenido alrededor mio desde pequeña. San Lazarus es una fusión que es más una perspectiva de como he experimentado la ‘latinidad’ desde Londres”.

Define su trabajo también como su interpretación particular aprovechando que la latinidad no tiene mucha representación en los medios de ahí, que permanece sin ser documentada y por ello Desta French resulta en una respuesta estética a esa laguna: “San Lazarus fue algo experimental muy inocente y no sabia si era algo que podía conectar con gente en Latinoamérica. Pero he tenido mucho apoyo de la gente joven allá quienes están a la expectativa y tienen mucha curiosidad por las vibraciones de mi música. Eso me ha dado mucho apoyo y fe para seguir mostrando mi autenticidad.

Pero esta propuesta que aunque defina como estética va más allá en su función social no siempre fue tan candorosa. Las búsquedas no son siempre sencillas: “Siempre cantaba en presentaciones del colegio pero no tenía la confianza de decir que yo era artista, también porque no veía nadie más. En los medios de comunicación aquí en UK no había artistas con los cuales me sintiera identificada, entonces me demore un poco en encontrar mi sonido. Cuando conocí a Jamal Hadaway, el productor con el que creamos “Shame”, entonces decidí que la música era algo serio y que no podía vivir sin crearla.

Con una voz poderosa se pueden tumbar imperios y sin embargo no es suficiente para grabar discos, se necesita de una escena y de otros músicos de la misma corriente a su alrededor. Quisimos preguntarle a Desta French si tras esa larga búsqueda ha encontrado similares tendencias en el underground y la respuesta fue esperanzadora:

“¡He encontrado una comunidad de artistas latinos aquí que no sabia existían antes! Es importante tener una escena de gente que entienda de donde vienen tus experiencias. El saber de otros artistas latinos en el mundo que me inspiren me hace sentir que estoy en la escuela y hay mucho por aprender. Me siento afortunada por estar donde estoy y poder representar a mis raíces con mi música”.

Si toda su música nos transporta a Latinoamérica tampoco podíamos dejar la entrevista sin volver la vista atrás a los sucesos de las últimas semanas en Colombia: “Me ha dado muchísima tristeza, quisiera ver mi gente bien, pero sé que es momento de un cambio, no desde la violencia pero si desde un discurso de unidad por un país más justo. Hice un cover de una canción de Violeta Parra que de llama “La Carta” que esta disponible en Bandcamp para recoger fondos para los que han sido afectados en Cali y en general en toda Colombia. El link esta aquí para los que quieren donar algo”.