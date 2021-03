Demi Lovato Rompe el Silencio Sobre la Agresión Sexual Que Sufrió de Adolescente

Demi Lovato ha revelado que durante su época adolescente mientras su carrera despegaba en Disney Channel, perdió su virginidad en una violación. La noticia ha sido un adelanto de todo lo que cuenta en el documental sobre su vida Bailando con el diablo (Dancing with the Devil). La artista confiesa en el documental algunos de los episodios más difíciles de su vida.

"Nos estábamos besando y le dije 'Oye, esto no va más lejos, soy virgen y no quiero hacerlo de esta manera'. Pero eso no le importó, lo hizo de todos modos. Yo lo interioricé y me dije a mí misma que era mi culpa, porque fui a la habitación con él", revela la actriz y cantante en el documental estrenado este martes en el festival South by Southwest (SXSW).

Lovato confiesa que la presión por ser una joven ejemplar de Disney la frenó para hablar públicamente del tema en ese momento. Tenía 15 años en esa época, y estaba de novia con uno de sus compañeros de Disney Chanel, sin embargo Demi no identifica expresamente quién fue su agresor. Lo que sí enfatizó es que tuvo que ver a ese chico "todos los días" en el trabajo, lo que la llevó a desarrollar un trastorno alimenticio mientras lidiaba con el trauma, además de iniciarse en las drogas y el alcohol.

Sus declaraciones no han pasado desapercibidas para los espectadores y ha generado tanto respuestas de apoyo como críticas respecto a porqué no ha revelado la identidad de su agresor. Lovato espera que Dancing with the Devil sea un canal que de valor y permita a todas aquellas personas que hayan pasado por alguna situación similar, y puedan denunciar sus experiencias.

El documental estará disponible en cuatro partes en youtube a partir del 23 de Marzo.