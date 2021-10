De la canción a la vida real

Cada vez más artistas deciden volver su vida una estrategia de mercadeo. Sus canciones se vuelven el reflejo de lo que ocurre en sus vidas y sus vidas se vuelven monetizables.

Noviazgos, embarazos, noticias familiares y más se ha convertido en fuente de inspiración para artistas de todos los géneros musicales, que al final, terminan usando sus historias personales como marketing para los lanzamientos de sus sencillos.

El caso más reciente es el del colombiano Camilo y su esposa Evaluna, hija de Ricardo Montaner, quienes anunciaron el embarazo de su primer bebé Índigo con una canción homónima el pasado miércoles 13 de octubre.

La pareja mantuvo en secreto la noticia durante mucho tiempo y creó toda una campaña de expectativa en redes sociales con vídeos cortos y llamativos que acompañaban el coro de la canción.

“Hola, somos Camilo y Evaluna. Y en octubre hay música nueva”, escribieron los dos en sus cuentas de Instagram junto a un video donde aparecen probando diferentes equipos de música. Mientras transcurre el clip, se escuchan apartes de lo que sería su nuevo tema, cuya letra habla sobre cómo llegó el amor de su vida, una canción en voz de los dos. “Porque llegó a mi vida, el amor de mi vida, yo solo pedí al de arriba pero contigo se le fue la mano”, dice el coro.

Los fanáticos de esta pareja se mantuvieron pendientes del lanzamiento, llevando el vídeo a un millón de reproducciones en las primeras dos horas de su estreno. En el video se puede ver cómo Camilo le acaricia el estómago a su esposa y llora de la alegría cuando Evaluna le muestra la prueba de embarazo positiva.

La gran noticia la anunció Evaluna al cantar: “Contigo ya no hay martes 13, prepara el cachete pa’ que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces, yo tuve que esperarte nueve meses”. Al terminar la frase, en pantalla se ve como Camilo le está dando un beso en la barriga, seguido de varias imágenes reales de las reacciones de sus familiares al conocer la noticia.

‘Índigo' no es la primera canción del cantautor colombiano sobre su vida en pareja. En ‘Medialuna’ cuenta cómo era su noviazgo con Evaluna y cuenta con 45 millones de reproducciones, ‘Por primera vez’ narra su matrimonio (428 millones), ‘Favorito’ su luna de miel (451 millones) y ‘Vida de rico’ la compra de su primera casa juntos (645 millones).

La estrategia de marketing de Camilo, como la de muchos otros artistas contemporáneos, es la de poder hacer sentir identificados a sus seguidores con sus canciones, que realmente son un breve relato de su vida diaria contado a través de redes sociales.

Canciones reales

Con el boom de las redes sociales y la inmediatez de internet, los artistas aprovechan cada vez más para conectar con sus seguidores y narrar su día a día, de manera que al final se sientan identificados con las historias que narran en sus canciones.

El buen uso de las plataformas digitales permite a los artistas seguir creciendo con su música y crear mayor popularidad en el medio.

El cantante puertorriqueño Residente lanzó una canción titulada bajo su nombre René que cuenta la historia de su vida como un pequeño joven de la isla que sufrió de hambre y depresión en su juventud. Esta canción acumula hasta el momento 200 millones de visualizaciones en YouTube.

Otro caso en la industria musical es el de la super estrella pop Justin Bieber, quien dedicó gran parte de su álbum Purpose a su ex novia Selena Gomez, en especial la canción ‘Love Yourself’ (1.6 mil millones de reproducciones) que narra cómo la joven se aprovechó de la relación para alcanzar cierto status en la industria musical, según relata Bieber en su letra.

Saliendo de la música, en el mundo de la moda, el spotlight y el modelaje, una familia que realmente ha aprendido a hacer marketing con su vida son los Kardashian- Jenner. Esta familia, que en gran parte debe su fama a Kim Kardashian, es considerada una de las más ricas de Hollywood y esa fama se la deben al hecho de ser famosa, como lo explica Elizabeth Paquette en su texto ‘The Marketing of Fame’.

“Kim es sólo un ejemplo de una celebridad que es ‘famosa por ser famosa’. En cierto sentido, su fama funciona en un bucle: es famosa porque se habla mucho de ella y se habla mucho de ella porque es famosa, y así sucesivamente”, explica Paquette.

En el año 2000 Kim Kardashian protagonizó un video porno con su entonces novio el rapero Ray-J. Este video se filtró en internet y comenzó a darle protagonismo a la joven de 20 años.

Luego del escándalo, Kardashian comenzó a destacar y en octubre de 2007 junto a sus hermanas, madre y padrastro se estrenó su propio reality show de la cadena E! Entertainment titulado ‘Keeping Up with the Kardashians’. La serie salió al aire con veinte temporadas y nueve spin-off, dejando a Kim, después de 20 temporadas, con un patrimonio acumulado hasta el momento de 1.2 mil millones de dólares.