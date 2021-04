Dancehall latino con Isa Marina: “La fe es la evidencia de lo que no se ve”

Una mezcla explosiva de perreo, hermandad, flow latino y el hechizo de quien sabe que puede conquistar todas las pistas de baile.

“Down” es el single que lanza hoy Isa Marina, artista latina con base en el Bronx que reivindica sus raíces cubanas sobre los ritmos, que se concreta en esta ocasión en una propuesta de género dancehall.

Beats vitalistas y voces sedosas para un tema que Isa escribió junto a la cantante y bailarina afroamericana Chandra Rhyme.

“Tenía que escribir un tema para todas las chicas del mundo”, compartió la artista junto al lanzamiento de la canción. Poder femenino que se despliega en su discografía y se concreta en el tema en la celebración del cuerpo femenino, la hermandad y el empoderamiento del deseo.

Demuestra también que se mueve muy cómoda en los géneros pop electrónicos que no temen poner la voz en primer plano. En su EP llamado Montage su voz funciona como himno principal pese a las poderosas bases que ya por sí solas serían grandes temas, una estrategia replicada de nuevo en este sencillo que muestra su poder vocal.

Las conexiones de Isa

Su música esta repleta de ricas raíces culturales y una impresionante habilidad vocal de modo que no es de extrañar que haya sido frecuentemente comparada con Selena Quintanilla o Mariah Carey.

De hecho, es la nieta de la famosa vocalista y actriz cubana Isaura Mendoza, algo apreciable en su herencia afrocubana y dominicana.

Su trayectoria impresionó al equipo de AL DÍA que quiso hablar con ella sobre su ya extensa trayectoria. A los nueve años empezó ya a investigar instrumentos y texturas, formó parte a los catorce de The Marianela Shanchez School of Music en la República Dominicana y se ha formado como soprano.

Retornó posteriormente a Nueva York, donde nació, para proseguir tan fértil carrera musical: “Ha sido un viaje muy largo, incierto y difícil, pero a la vez muy gratificante, que ha forjado mi carácter y me ha iluminado. No ha sido para nada lineal, un verdadero camino sinuoso, pero mi amor por la música y mi espíritu guerrero no me han permitido rendirme”.

Añadió que “también he tenido la suerte de contar con un sistema de apoyo pequeño pero clave, que me recuerda constantemente que debo seguir adelante pase lo que pase. “La fe es la evidencia de lo que no se ve”: ese ha sido un mantra primordial a lo largo de mi viaje que me ha llenado de esperanza perenne, a pesar de los obstáculos que he encontrado”.

Además de actuar para la MTV lleva ya en este corto lapso tres discos a sus espaldas, producidos por ella misma: Montage (2013), Mirrors, Vol. 1 (2016) y True Colors (2019). Siendo tan prolífica y ahora retornando quisimos también preguntarle cómo vivió artísticamente la pandemia:

“Al principio, estaba literalmente en piloto automático artístico. Ensayaba constantemente en solitario, tomaba clases virtuales de canto, asistía a seminarios virtuales sobre el negocio de la música... ¡lo que sea! Todas estas son cosas que normalmente haría, pero las estaba llevando al punto de la exageración. Saqué dos singles y varios vídeos, y al final me quemé gravemente. Me sometí a una presión innecesaria e imaginaria de estar constantemente "delante" de la gente para no "desfallecer". Aunque esos esfuerzos me mostraron lo mucho que era capaz de lograr totalmente sola, también me mostraron que me estaba agotando innecesariamente. Necesitaba hacer una pausa y reflexionar: ¿Por qué amo la música? ¿Por qué hago lo que hago?”

Por suerte contaba con las respuestas:

“Tuve que volver a lo básico y construir una mejor relación entre mí mismo como persona y mi arte, en combinación con el aspecto comercial de mi arte. Creo que muchos artistas, y la gente en general, se sintieron así durante el encierro: que de alguna manera no ser productivo las 24 horas del día te convertía en una especie de 'fracaso'. Cuando en realidad, todos estábamos atravesando acontecimientos históricos que cambiaban la vida en todo el mundo. Una vez que reflexioné y me di cuenta de que mi pausa no significaba que mi arte se desvaneciera o que fuera menos artista, se eliminó mucha ansiedad de mi vida, y me resultó mucho más fácil equilibrar mis necesidades como artista y, sobre todo, como persona”.

Actualmente sigue trabajando en nueva música pero por el momento nos deja esta pequeña bomba fraterna llamada “Down”.