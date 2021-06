Conozca a Luna Luna, la banda Latinx bilingüe de Dallas, Texas

Luna Luna es una banda bilingüe latinx fundada en Oak Cliff, Texas, en 2017.

El grupo está encabezado por el vocalista Kevin González y liderada por el baterista Kaylin Martínez, el bajista Ryan Gordon y el tecladista / vocalista de apoyo Danny Bonilla.

La música de Luna Luna se basa en el groove y el ritmo, con una ligera inspiración rockera con influencias pop que van desde el bedroom pop, el pop sintético y el dream-pop. El grupo cruza géneros a menudo, a veces colaborando con artistas de rap y, con frecuencia, tomando prestado de diferentes décadas de la música.

La banda comenzó como muchos otros: dando conciertos en casa y universidades locales.

Su auge ha sido constante, y proyectos como Carousel, de 2019, o For Lovers Only , de 2018, han despertado un gran interés online, incluso años después de su lanzamiento original.

Esto ha sido posible gracias a la popularidad de las plataformas de compartición de música y redes sociales, como TikTok.

La representación latinx también es un componente prominente de la música y misión de la banda. Las canciones de Luna Luna con mayor influencia latina / española son "Fierra" y "Commitment".

Se trata de dos canciones con melodías bilingües, en las que los miembros de Luna Luna entrelazan versos en inglés y español.

“Fierra” es una pista con ritmo y guitarra de estilo latino, con versos cantados en español, mientras que la exitosa canción “Commitment” es una balada apasionada con algun que otro verso en español.

Luna Luna ha vuelto a moverse en 2021, lanzando dos singles en los últimos meses. Sin embargo, como muchos otros músicos, durante la pandemia del coronavirus de 2020 se tomaron un descanso.

En lugar de actuar, Luna Luna colaboró con el registro de votantes jóvenes antes de las elecciones presidenciales de 2020. Lo hicieron trabajando junto a diferentes organizaciones políticas que se acercaron a ellos el año pasado.

Sus dos singles de este año son "Golden", con el rapero Pretty Boy Aaron, colaborador recurrente de Luna Luna, y "One Thing", con The Underground Dream Lovers.

La última colaboración tomó forma cuando el vocalista de Luna Luna González se unió a través de la música disco y psicodélica con Matt Koenig de The Underground Dream Lovers, cuyas voces aparecen en la canción.

Con un sonido, estilo y personal tan diverso, Luna Luna ha conseguido que se popularizaran varias de sus canciones de los últimos años.

Algunos de los mayores éxitos de la banda incluyen "For You", "80s Tune" y "Daydream", además del "Commitment" mencionado anteriormente.

Otras pistas notables, por su composición pegadiza, sus temas instrumentales apasionantes y su porte adorable, incluyen "Revelation", "Only You", "Feelings in Me" y "You and I".

La banda tiene una modesta historia de actuación, habiendo tocado SXSW y Eso Es Tour. Su próxima aparición en un festival será en el 12 ° Jam Music Festival de Texas el 28 de agosto.

El grupo también saldrá a la carretera y presentará su propio conjunto de espectáculos en los Estados Unidos a finales de este año. La banda tocará en California, Nevada, Oregon, Washington, Utah, Colorado, Arizona y Texas.

La gira de Luna Luna, Flower Moon Tour, empezará el 10 de noviembre en Santa Ana, California, y terminará en Dallas, Texas, el 14 de diciembre.