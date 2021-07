Cómo p1nkstar está cambiando la escena musical de Austin

La cantante de Austin, p1nkstar, es un artista extraída del patrón actual donde se moldean los músicos y creadores que hacen música electrónica futurista y desperfecta.

Estas características sonoras a menudo se agrupan como hiperpop, un movimiento musical centrado en una versión exagerada o maximalista de la música pop, que a menudo incluye una producción electrónica de movimiento rápido.

Sus interpretaciones vocales a menudo se ajustan con el tono, y muchas de las grabaciones de p1nkstar presentan voces cambiadas a un tono y una octava más altos. Estos tonos vocales, otro elemento básico del hiperpop, hacen que las voces de p1nkstar suenen más altas, animadas y futurísticas.

La artista utiliza esta forma única de música pop para complementar la escena musical de Austin, Texas. Ella describe su música como "muy alejada de esta dimensión binaria", gracias a sus "letras subversivas" y otras cualidades.

p1nkstar es originaria de México y se mudó a Austin en 2014. Algunas de sus canciones son parcialmente en español, incluidas las canciones "My Melody" y "Girls Like Us".

La artista pop lanzó su primer EP, Number 1 Hits !, a principios de 2020.

Antes de empezar a actuar, p1nkstar estudió en la Universidad de Texas en Austin, donde se graduó en 2018 con matrícula de honor, con una especialidad creada por ella misma: Queer Performance y Online Media.

Algunos profesores se mostraron en desacuerdo con la particular trayectoria de estudio de p1nkstar. p1nkstar no tuvo unca profesores latinx, y solo unos pocos queer.

La artista de performance Emily Lowe, amiga y mentora de p1nkstar, animó a la artista a subise al escenario. Durante sus dos últimos años de universidad, p1nkstar asistía a la escuela durante el día y realizaba raves y sesiones de DJ por la noche.

Las salidas creativas del artista tampoco se limitan a la música. También es conocida en Austin por montar programas que abrazan la cultura y las identidades queer.

Parte de lo que hace de p1nkstar un acontecimiento único es su compromiso con los componentes visuales de su arte. Para su canción "Girls Like Us", la artista pop arregló un video musical para ser creada en vivo.

El video musical se transmitió en vivo en enero de 2021 y fue un concierto de casi una hora con seis artistas trans con sede en Texas actuando junto a p1nkstar.

Este concierto en vivo puso en el centro de atención a los miembros de grupos subrepresentados. Las mujeres trans, las personas no binarias y los artistas trans de color se convirtieron en el punto focal.

La misión de mostrar diversidad y representación es muy significativa en Austin, cuya escena musical es actualmente predominantemente blanca y heterosexual. Ese ADN actual puede disuadir a las personas que no se identifican como blancas y / o directamente de participar en sus escenas musicales.

Los esfuerzos de p1nkstar por potenciar la representación merecen la pena, ya que en Austin no está falta de diversidad en el terreno musical. Sin embargo, queers y miembros de otras minorías se ven forzados a actuar en escenas artísticas desconectadas de la corriente mayoritaria.

Es un caso clásico de comunidades que crean las suyas propias en ausencia de atención o apoyo externos.

"Las personas trans, y específicamente las mujeres trans, siempre han vivido de noche, solo porque es más seguro", dijo p1nkstar al Texas Observer. "Soy una persona que realmente no existe a la luz del día".

Las escenas musicales que abrazan LGBTQ + han inspirado y motivado a p1nkstar y su visión. Esta inspiración y consuelo se perdieron durante la pandemia global de 2020, por lo que el regreso de las presentaciones en vivo es una oportunidad para aprovechar.

Lo que hace que p1nkstar sea única es su capacidad para cerrar esta brecha en la música de Austin y crear una escena sin la carga de la falta de representación. p1nkstar y sus colaboradores han hecho hincapié en la defensa de espacios que incluyan a artistas de color queer y trans en Austin.

Al crear eventos ella misma, abogar por un salario más alto para los artistas intérpretes o ejecutantes y buscar un panorama musical que abarque la contratación de artistas trans y POC, p1nkstar demuestra su compromiso de mejorar las comunidades LGBTQ + y POC.

Incluso se sabe que la artista pop paga a algunos artistas de su propio bolsillo.

La identidad de p1nkstar nació del ridículo de la cultura en su ciudad natal, Tamaulipas en México. La artista estaba en total desacuerdo con los valores y estándares de su ciudad natal. Según el Texas Observer, p1nkstar vio en el apodo una protección contra "una ideología dañina".

A pesar de su impacto, p1nkstar aún se encuentra en una fase temprana de su carrera. La artista pop solo tiene 1 EP y un puñado de singles.

El 30 de junio actuó en el segundo concierto anual por streaming de Pride in Local Music junto a otros artistas LGBTQ + de Austin y Nashville.