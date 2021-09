Camilo es el rey antes de los Grammy Latinos

El cantautor colombiano Camilo Echeverry ganó su primer premio Grammy Latino el año pasado y pronto podría tener muchos más en sus manos, con 10 nominaciones para la entrega de premios de este año.

Camilo encabeza la lista con 10 nominaciones, entre las que se encuentran "Álbum del Año" (Mis Manos), "Grabación del Año", (donde compite contra sí mismo con sus dos canciones, "Vida de Rico" y "Amén"), Canción del Año" (donde también compite contra sí mismo como compositor con "Dios Así lo Quiso" y "Vida de Rico"), "Mejor Canción Pop" ("Vida de Rico"), "Mejor Canción Regional ("Tuyo y Mío"), "Mejor Canción Tropical" ("Dios Así lo Quiso") y "Mejor Interpretación Urbana/Fusión" ("Tattoo" remix con Rauw Alejandro. )

"¡Estoy muy feliz! Estoy muy orgulloso, pero yo sólo soy la cara... estas nominaciones son para mucha gente que ha estado trabajando conmigo para hacer todas estas producciones, este disco 'Mis Manos'", dijo Camilo en una entrevista telefónica con The Associated Press, cuando aterrizó en Londres, continuando la etapa europea de su gira mundial.

"Hago música porque la música es mi pasión, ¡pero recibir 10 nominaciones! Sinceramente, estoy en una pequeña nube de alegría", dijo Camilo.

El martes 28 de septiembre, Camilo publicó en su página de Instagram una serie de vídeos en los que se enteraba de la noticia de sus nominaciones y bailaba emocionado y daba saltos en el aeropuerto.

"¡Gracias a la cima! ¡Viva la diversidad! ¡Buscad en vuestro interior lo que es verdadero y CELEBRADlo con amor y orgullo! Estas nominaciones son testimonio de ello", escribió en español.

A continuación, Camilo se disculpó con toda la gente del aeropuerto ese día, que probablemente pensó que estaba loco por "saltar y gritar por todas partes", y con la policía, que estuvo a punto de detenerle por subirse a la cinta de equipajes.

"Creo que el trabajo de los creativos es des-definirse. Cada vez que cojo mi guitarra, mi trabajo es derribar los pequeños muros que me mantienen dentro. Me apasiona romper las barreras que me limitan", dijo Camilo a Billboard.