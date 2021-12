Blades y Veloso, cuando la música se convierte en literatura

Estou muito contente pela canção do meu filho, Tom Veloso, que gravamos juntos. Ele a escreveu com meu amigo, da minha cidade, @cezarmendes_. Estou muito contente pelo Tom, Cezinha e por mim mesmo.

Ganhamos na categoria geral "Gravação do Ano" no Grammy Latino 2021 com“Talvez”! pic.twitter.com/mKA9oHfcIt

