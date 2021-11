Anitta rendirá homenaje a  Marília Mendoça,en los Latin Grammys

Anitta es una de las artistas más importantes de la música brasileña actual y la única en años que ha conseguido traspasar la barrera del idioma. Califica su presencia en el escenario de la gala de los Latin Grammys como “algo histórico y trascendental. Sin embargo, esa emoción se mezcla con dolor a raíz del fallecimiento de su amiga, la cantautora brasileña Marilia Mendoça.

En el concierto que da inicio a la gala, Anitta ha prometido dejar todo sobre el escenario para rendir homenaje a su amiga. Marilia Mendoça falleció hace menos de dos semanas en un accidente aéreo, hecho del que Anitta confiesa al L.A Times , “la muerte de Marilia me destrozó”.

La muerte de Marilia removió a la artista hasta sus cimientos espirituales, y a pesar de que la religión afrobrasileña del candomblé tiene una rica relación con la vida después de la muerte, Anitta confiesa que aceptar el fallecimiento de su amiga le ha costado mucho.

A pesar de su duelo, Anitta se prepara para la ceremonia de los Latin Grammy en donde no sólo dedicará su presentación a Marilia, sino que participará del homenaje a Gloria Estefan, de quien se declara fan. “Si llego a ser la mitad de lo importante y hago un poquito del aporte que ha dado ella a la música y a la cultura latina quedaré feliz. Todavía no puedo creer que vaya a estar en el escenario con ella”, reveló.



Por otro lado, su reciente tema, “Envolver” ya se encuentra en la calle y viene revolucionando a sus seguidores, por tener una letra y un video muy provocadores.“A mí me gusta mucho el lado empresarial y amo la música. Todo eso lo hago porque me da satisfacción, pero lo que más me emociona es haber llegado a este punto sin sacrificar mis creencias”, dijo en la entrevista.



Anitta puede hablar de la equidad de género sobre todo en lo que a la sexualidad se refiere. Ha sido honesta sobre sus cirugías estéticas y todo lo que tiene que ver con las funciones de su cuerpo.

Anitta se presentará al inicio de los Latin Grammys el próximo jueves 18 de noviembre a las 8pm., y se transmitirá a través de la cadena Univision.