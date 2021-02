Anitta celebra el Carnaval de Brasil de manera virtual

El carnaval de Río de Janeiro es una tradición que data de 1912. Este año, debido a las restricciones de la pandemia del coronavirus, la celebración fue cancelada por primera vez.

Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, tuvo la intención de aplazar el Carnaval para julio, pero en el marco de la crisis sanitaria, la organización no contaba con tiempo suficiente para lograr organizar el evento. A pesar de que en el país ya se ha iniciado la campaña de vacunación contra el coronavirus el evento no era viable, "Nunca escondí mi pasión por el Carnaval y la clara percepción que tengo de la importancia de esta manifestación cultural para nuestra ciudad, pero me parece sin sentido que imaginemos que, a esta altura, tengamos condiciones de realizar el Carnaval en julio", escribió Paes en su cuenta en twitter.

A pesar de que la fiesta se suspendió indefinidamente, algunos aficionados al Carnaval se reunieron el último sábado en pequeños grupos de “bate-bolas” con sus disfraces confeccionados a mano para festejar simbólicamente y transmitir la pequeña celebración en vivo a través de redes sociales.

La reina del pop brasileño, Anitta, no quiso dejar de celebrar el legendario Carnaval, y ofreció un concierto virtual que transmitió por sus redes sociales. "Carnaval es el mayor y mejor momento para nuestro país: toda la gente está en la calle, disfrutando, de fiesta. (...) Este año no puede ser y nosotros queremos ayudar a celebrar", dijo Anitta en una entrevista con Efe.

Anitta explicó que el concierto ha sido organizado por la marca de champán Korbel, con la intención de mostrar al mundo que existen otros tipos de carnavales en Brasil, "lejos de los famosos de Río de Janeiro y São Paulo, y de la samba y las plumas. El Carnaval es en Brasil como si fuera un gran Halloween en EE.UU., lleno de fantasía y dura diez días. Es algo mágico", insistió.

A pesar de que hacer este concierto virtual le parece una buena forma de conectar con la gente, y que pudo presentar por primera vez en concierto su último tema 'Loco', la artista confiesa echar de menos los conciertos en vivo “... la energía de estar en persona, viendo a la gente feliz y disfrutando es completamente diferente. Extraño muchísimo los conciertos en persona”, afirmó la artista.

Si no pudiste ver el concierto, acá te lo dejamos para que puedas bailar y celebrar a tu manera el Carnaval.