Ambar Lucid interpreta una versión psicodélica inspirada en los años 60 de "Poker Face" de Lady Gaga

La serie Reimagined At Home de la Academia de la Grabación echa un vistazo a las canciones ganadoras y nominadas al GRAMMY del pasado, y trae a artistas para que las reimaginen.

Se anima a los intérpretes a versionar sus artistas favoritos reconocidos por el programa de premios.

La artista pop Ambar Lucid apareció recientemente en la serie, donde realizó una reimaginación de rock psicodélico inspirada en los años 60 de la canción "Poker Face" de Lady Gaga, ganadora del GRAMMY en 2009.

Lucid hace una interpretación única del éxito de Gaga, dejando que su propio estilo se imponga.

"Poker Face" -lanzada originalmente en 2008 en el álbum de Gaga The Fame- ganó el premio en 2009 a la "Mejor Grabación de Baile".

La canción también fue nominada a "Grabación del año" y "Canción del año". El 7 de febrero de 2009, "Poker Face" alcanzó el número uno, según los registros de Billboard. La canción permaneció en las listas durante 22 semanas.

Ambar Lucid es un músico mexicano-dominicano -guitarrista, pianista y ukelelista autodidacta- que suele cantar en inglés o en español.

La aparición de Lucid en la serie se inspiró en la continua celebración del Mes de la Herencia Hispana por parte de la Academia de la Grabación.

Este joven de 20 años, originario de Nueva Jersey, publicó un EP a principios de este año, Get Lost In The Music, y una sesión de Spotify Singles.